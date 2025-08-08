अन्तरराष्ट्रीय

अप्रसार का लक्ष्य पूरा करने के साथ शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिकार की रक्षा करें : कंग श्वांग

Aug 08, 2025

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खुली बैठक कर बड़े पैमाने वाले आघात हथियारों के प्रसार की रोकथाम पर जिम्मेदार सुरक्षा परिषद की 1,540 समिति के कार्य पर विचार किया।

यूएन स्थित चीनी उप प्रतिनिधि कंग श्वांग ने अपने भाषण में बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अप्रसार का लक्ष्य पूरा करने के साथ शांतिपूर्ण प्रयोग के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।

कंग श्वांग ने कहा कि वैज्ञानिक व तकनीकी विकास का लाभांश शेयर करना विभिन्न देशों का वैध अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अप्रसार का लक्ष्य पूरा करने के साथ विकासशील देशों पर शांतिपूर्ण प्रयोग का नियंत्रण हटाने की कोशिश करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 1,540 समिति को विभिन्न देशों खासकर विकासशील देशों की ठोस मांग और असली इच्छा का पर्याप्त ख्याल कर लक्षित रूप से अंतर्रराष्ट्रीय सहयोग व सहायता करनी चाहिए ताकि विकासशील देशों को अप्रसार क्षेत्र में कमियां दूर करने में मदद मिले।

उन्होंने कहा कि अप्रसार मुद्दा वैश्विक सुरक्षा प्रशासन का मुद्दा है, जिसे बहुपक्षीय समाधान योजना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की व्यापक हिस्सेदारी की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि चीन बड़े पैमाने वाले आघात हथियारों के प्रसार का डटकर विरोध करता है। चीन विभिन्न पक्षों के साथ 1,540वें प्रस्ताव के कारगर कार्यांवयन को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था सुधारने के लिए योगदान देना जारी रखेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

