अन्तरराष्ट्रीय

Anthony Albanese Holi Message : 'हम विविधताओं का सम्मान करते हैं और एकजुट होते हैं', ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दी होली की शुभकामनाएं

एंथनी अल्बनीज और नरेंद्र मोदी ने होली पर दिया एकता व दोस्ती का संदेश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 04, 2026, 01:43 PM
'हम विविधताओं का सम्मान करते हैं और एकजुट होते हैं', ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दी होली की शुभकामनाएं

कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बुधवार को होली के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत, दोस्ती और माफी के महत्व तथा इंसानियत की एकता का संदेश देता है।

अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हिंदू और दक्षिण एशियाई मूल के कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए होली एक ऐसा समय है जब लोग अपनी साझा परंपराओं, इतिहास और संस्कृति को मिलकर मनाते हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। साथ ही यह दोस्ती, आपसी माफी और इंसानों के बीच एकता की भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि होली हमें खुद को और एक-दूसरे के साथ अपने रिश्तों को नया करने का मौका देती है।

 

अल्बनीज ने यह भी कहा कि रंगों से भरा यह त्योहार अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उनके अनुसार यह देखना बहुत अच्छा है कि होली आज के आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की कहानी का भी हिस्सा बन चुकी है। रंग, प्यार और नई शुरुआत का संदेश देने वाला यह त्योहार अब अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के बीच भी बेहद लोकप्रिय हो गया है और देश के त्योहारों में खास जगह बना चुका है।

 

उन्होंने कहा कि होली जैसे त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दुनिया भर के लोगों के विश्वासों, रीति-रिवाजों और अनुभवों के साथ-साथ देश के प्रति उनकी उम्मीदों, कड़ी मेहनत और गहरे कमिटमेंट से फायदा होता है।

 

अल्बनीज ने आगे कहा, “हम एक-दूसरे के मतभेदों का सम्मान करते हैं, और ऑस्ट्रेलियाई के तौर पर अपनी साझा पहचान में एक साथ आते हैं। उम्मीद है कि इस साल का होली का जश्न दोस्ती को बढ़ावा देगा और कम्युनिटी बनाएगा ताकि गुलाल के चले जाने के लंबे समय बाद भी, हमें जोड़ने वाली सभी चीजों की मजबूती बनी रहे।”

 

इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह रंगों और खुशियों का त्योहार सभी के जीवन में आनंद लेकर आए और हर किसी का जीवन सुख, समृद्धि और सफलता के रंगों से भर जाए।

 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश साझा करते हुए सभी नागरिकों को होली की बधाई दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "होली का त्योहार पूरे माहौल में नई ऊर्जा भर देता है। यही इस उत्सव की बड़ी विशेषता है। हर तरफ जिस प्रकार खुशियों के रंग बिखरे नजर आते हैं, वो हर किसी को उल्लास और आनंद से सराबोर कर जाता है।"

--आईएएनएस

 

 

global leadersAnthony AlbaneseHoli FestivalIndia newsNarendra ModiFestival GreetingsIndian DiasporaAustralia news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...