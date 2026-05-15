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UK Politics ब्रिटेन की राजनीति में हलचल: सांसद के इस्तीफे से एंडी बर्नहैम की वापसी का रास्ता साफ, कीर स्टार्मर पर बढ़ा दबाव

लेबर पार्टी में उथल-पुथल, एंडी बर्नहैम उपचुनाव से वापसी की तैयारी में
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 05:49 AM
ब्रिटेन की राजनीति में हलचल: सांसद के इस्तीफे से एंडी बर्नहैम की वापसी का रास्ता साफ, कीर स्टार्मर पर बढ़ा दबाव

लंदन: ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम के लिए ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद जोश सिमंस ने अपनी सीट खाली कर दी है। जोश सिमंस के इस्तीफे के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र पर उपचुनाव तय है, जहां से एंडी बर्नहैम चुनाव लड़ सकेंगे।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के खिलाफ लेबर पार्टी में संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है।

जोश सिमंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने इस्तीफे में कहा कि सरकार उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए जरूरी बदलाव लाने में नाकाम रही है, इसलिए उन्होंने ऐसे नेता के लिए जगह छोड़ने का फैसला किया है, जिसके पास मौजूदा परिस्थितियों का सामना करने के लिए कट्टर सोच, ऊर्जा और जबरदस्त साहस हो।

बाद में एंडी बर्नहैम ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की कि वह मेकरफील्ड उपचुनाव में खड़े होने के लिए लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) से अनुमति का अनुरोध करेंगे।

हाउस ऑफ कॉमन्स (ब्रिटिश संसद का निचला सदन) में 16 साल तक सांसद रहे बर्नहैम 2017 से ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर हैं। वेस्टमिंस्टर लौटने की उनकी पिछली कोशिश को इस साल की शुरुआत में एनईसी ने रोक दिया था।

ब्रिटिश मीडिया के अनुसार, बर्नहैम को लेबर पार्टी के भीतर इतना समर्थन जुटाने में सक्षम माना जाता है कि वह स्टार्मर के नेतृत्व को चुनौती दे सकें। हालांकि, पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए सांसद बनना एक जरूरी शर्त है।

इसी बीच, पिछले हफ्ते हुए स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की बुरी हार के बाद स्टार्मर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने बताया कि 90 से अधिक लेबर सांसदों ने प्रधानमंत्री से पद छोड़ने की अपील की है, जबकि कई कैबिनेट मंत्रियों ने उनके पक्ष में एकजुटता दिखाई है।

वहीं, ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने गुरुवार दोपहर को एक पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें स्टार्मर के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा और अब वह सरकार में सम्मानपूर्वक और सिद्धांतों के आधार पर नहीं रह सकते।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि स्टार्मर अगले आम चुनाव में लेबर पार्टी का नेतृत्व नहीं करेंगे। उन्होंने पार्टी से खुले तौर पर नेतृत्व पर बहस करने का आग्रह किया। इसके जवाब में स्टार्मर ने कहा कि उन्हें स्ट्रीटिंग के इस्तीफे का दुख है। प्रधानमंत्री ने पार्टी से राष्ट्र के लिए एकजुट होने और देश से किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया।

इससे पहले, बुधवार को स्टार्मर ने चेतावनी दी कि उनके खिलाफ नेतृत्व चुनौती लेबर पार्टी को 'अराजकता' में धकेल देगी। हालांकि, स्थानीय चुनावों में खराब नतीजों के बाद उन्हें बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं।

--आईएएनएस

 

 

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