अनुतिन चरनविराकुल को थाई प्रधानमंत्री चुने जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया

बीजिंग, 6 सितंबर (आईएएनएस)। 5 सितंबर को, भूमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन चरणविराकुल को थाईलैंड के 32वें प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया। इस संबंधित सवाल के जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अनुतिन चरनविराकुल को थाई प्रधान मंत्री चुने जाने पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि चीन और थाईलैंड करीबी दोस्त और पड़ोसी हैं। एक परिवार की तरह दोनों देश हमेशा की तरह करीब हैं। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ है। चीन पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने, रणनीतिक संचार को मजबूत करने, व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने, साझा भविष्य के साथ चीन-थाईलैंड समुदाय के निर्माण में अधिक प्रगति प्राप्त करने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि में योगदान करने के लिए थाईलैंड के साथ काम करने के लिए तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/