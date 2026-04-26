अमेरिका : व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग, राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित निकाला

वाशिंगटन, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों की मौजूदगी में वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई। फायरिंग की आवाज आते ही राष्ट्रपति ट्रंप समेत वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को शनिवार रात को सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर से निकाला गया। किसी के घायल होने की तुरंत कोई खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

घटना के बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक अपडेट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि स्थिति कंट्रोल में आ गई है और सिक्योरिटी एजेंसियों के तुरंत प्रतिक्रिया की तारीफ की। उन्होंने बताया कि संदिग्ध को पकड़ लिया गया है और कहा कि इवेंट को जारी रखने के बारे में कोई भी फैसला लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज करेंगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, "डीसी में एक शानदार शाम रही। सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जल्दी और बहादुरी से काम किया। शूटर को पकड़ लिया गया है, और मैंने सलाह दी है कि हम शो को जारी रखें लेकिन, पूरी तरह से लॉ एनफोर्समेंट ही इस पर फैसला करेगा। वे जल्द ही फैसला लेंगे।"

एक अन्य पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "लॉ एनफोर्समेंट ने अपील की है कि हम प्रोटोकॉल के हिसाब से जगह छोड़ दें, जो हम तुरंत कर रहे हैं। मैं 30 मिनट में व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। फर्स्ट लेडी, वाइस प्रेसिडेंट और सभी कैबिनेट सदस्य एकदम ठीक हैं। हम आधे घंटे में आपसे बात करेंगे। मैंने इवेंट के इंचार्ज सभी रिप्रेजेंटेटिव से बात की है और हम 30 दिनों के अंदर रीशेड्यूल करेंगे।"

फायरिंग की आवाज सुनते ही लोगों में घबराहट फैली गई। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट सर्विस एजेंट और दूसरे सिक्योरिटी वाले बैंक्वेट हॉल में भागे। इसके अलावा, गेस्ट टेबल के नीचे छिप गए, जबकि सिक्योरिटी ऑफिसर लोगों से झुकने को कह रहे थे।

इवेंट में मौजूद कई लोगों ने कहा कि उन्होंने पांच से आठ गोलियों जैसी आवाज सुनी। राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण का इंतजार कर रहे सैकड़ों पत्रकारों, मशहूर हस्तियों और नेताओं से भरे हॉल को तुरंत खाली करा लिया गया। वेन्यू के अंदर नेशनल गार्ड के लोगों को तैनात किया गया और मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन दोबारा अंदर नहीं आने दिया गया। आस-पास के इलाके में सुरक्षा बहुत कड़ी रही।

अधिकारियों ने अभी तक घटना की असल वजह पुष्टि नहीं की है। एक लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी ने कहा कि एक शूटर शामिल था, हालांकि और जानकारी तुरंत नहीं मिली।

हेड टेबल पर बैठे लोगों में ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई कैबिनेट सदस्य शामिल थे। सभी खास अधिकारियों के सुरक्षित होने की खबर है।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, जबकि एक और एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी ने पुष्टि की है कि कैबिनेट मेंबर्स को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।

इस डिनर में ट्रंप प्रेसिडेंट के तौर पर वॉशिंगटन में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन इवेंट में पहली बार शामिल हुए थे। इस मीटिंग में पत्रकार, पॉलिटिकल हस्तियां, सेलिब्रिटी और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, साथ ही ट्रायम्फ द इंसल्ट कॉमिक डॉग जैसे एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी शामिल थे।

घटना की जांच चल रही है, और अधिकारियों से उम्मीद है कि वे स्थिति का पता लगाने के बाद और जानकारी देंगे।

डिनर में शामिल डेमोक्रेटिक कांग्रेसी जेमी रस्किन ने कहा कि उन्होंने किसी शूटर को नहीं देखा, लेकिन अफरा-तफरी के बारे में बताते हुए कहा, “मुझे लगता है कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने मुझे जमीन पर और कुछ दूसरे लोगों के ऊपर फेंक दिया और लोग चीख-चिल्ला रहे थे।”

--आईएएनएस

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