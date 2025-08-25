अमेरिकी टैरिफ के कारण अमेरिका को पार्सल शिपमेंट निलंबित

बीजिंग, 24 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के संचार मंत्रालय ने घोषणा की कि अमेरिकी टैरिफ के कारण, भारतीय डाक सेवा ने 25 अगस्त से अमेरिका को पार्सल सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है।

हालांकि, इसमें 100 डॉलर तक के मूल्य के पत्र, दस्तावेज और उपहार शामिल नहीं होंगे।

गौरतलब है कि 30 जुलाई को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 800 डॉलर या उससे कम मूल्य के आयातित पार्सल के लिए शुल्क-मुक्त व्यवस्था को निलंबित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो 29 अगस्त से प्रभावी होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

