अमेरिकी सुरक्षा के लिए ब्लू इकोनॉमी को महत्वपूर्ण माना जा रहा

वॉशिंगटन, 3 जून (आईएएनएस)। सीनेट की सुनवाई में कांग्रेस प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के नेताओं ने बताया कि तेजी से विस्तार कर रही ग्लोबल ब्लू इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने मत्स्य पालन, समुद्री बुनियादी ढांचे, जहाज निर्माण क्षमता और कार्यबल विकास को मजबूत करना होगा।

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कांग्रेस की “ब्लू इकोनॉमी: अमेरिकी मत्स्य पालन, समुद्री उद्योग और तटीय अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना” विषय पर हुई सुनवाई में सीनेटर डैन सुलिवन ने कहा कि अमेरिका के महासागर, तट और जलमार्ग आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सुलिवन ने कहा, "ब्लू इकोनॉमी में वे उद्योग, गतिविधियां और समुदाय शामिल हैं, जो आर्थिक अवसर पैदा करने, रोजगार को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और तटीय समुदायों को बनाए रखने के लिए हमारे महासागरों, तटों और ग्रेट लेक्स पर निर्भर हैं।"

उन्होंने बताया कि 2022 में इस क्षेत्र ने 470 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया और 24 लाख रोजगारों को सहारा दिया।

सुलिवन ने कहा कि वाणिज्यिक मत्स्य पालन, समुद्री परिवहन, बंदरगाह, पर्यटन और मनोरंजन सभी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने समुद्री भोजन की प्रतिस्पर्धा को आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा बताया और चेतावनी दी कि अवैध, बिना रिपोर्ट किए और अनियमित मछली पकड़ना वैश्विक मछली भंडार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए खतरा बना हुआ है।

वरिष्ठ सदस्य सीनेटर लिसा ब्लंट रोचेस्टर ने देश भर के राज्यों के लिए तटीय अर्थव्यवस्थाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डेलावेयर की तटीय अर्थव्यवस्था 100,000 से अधिक रोजगार प्रदान करती है और 22 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक उत्पादन करती है। हालांकि, उन्होंने संघीय समुद्री और तटीय कार्यक्रमों में प्रस्तावित कटौती की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इससे आर्थिक विकास और सतत विकास को नुकसान होगा।

अलास्का फेयरबैंक्स विश्वविद्यालय में अलास्का ब्लू इकोनॉमी सेंटर के निदेशक टॉमी शेरिडन ने चेतावनी दी कि आर्थिक गतिरोध और बढ़ती लागत के कारण कई तटीय समुदाय अपने युवा परिवारों को खो रहे हैं।

शेरिडन ने कहा, "जब अलास्का के तटीय इलाकों से परिवार बाहर चले जाते हैं, तो यह सिर्फ जनगणना में कम हुई एक संख्या नहीं होती। हम एक क्लासरूम खो देते हैं, एक स्वयंसेवक फायरफाइटर (आपातकालीन सेवा देने वाला) खो देते हैं और अपना भविष्य खो देते हैं।" उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से अपील की कि वे शिक्षा (विशेषकर विज्ञान और तकनीक), मछली पकड़ने के उद्योग, कौशल विकास और नई खोजों में निवेश करें।

अलास्का सीफूड मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक जेरेमी वुडरो ने कहा कि अलास्का का समुद्री भोजन 90 से अधिक देशों तक पहुंचता है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी उत्पादकों को विदेशी प्रतिद्वंद्वियों, विशेष रूप से रूस से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही बढ़ते टैरिफ और नियामक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अलास्का का समुद्री भोजन एक अनूठी अमेरिकी कहानी बयां करता है, जो जिम्मेदारी, लचीलेपन और नेतृत्व की है।

वुडरो ने विज्ञान, बुनियादी ढांचे और बाजार विकास के लिए निरंतर संघीय समर्थन की अपील की।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण विशेषज्ञ नाथन वार्डवेल ने तर्क दिया कि अमेरिका के जलमार्गों का मानचित्रण वाणिज्य, नौवहन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के तटीय, महासागरीय और ग्रेट लेक्स के 46 प्रतिशत जलमार्ग आधुनिक मानकों के अनुसार मानचित्रित नहीं हैं, जबकि अलास्का के 62 प्रतिशत जलमार्गों में आधुनिक मानचित्रण का अभाव है।

वार्डवेल ने कहा, "हाइड्रोग्राफिक सेवाओं के बिना नीली अर्थव्यवस्था काम नहीं कर सकती। हाइड्रोग्राफिक डेटा सरकार का अतिरिक्त खर्च नहीं है। यह वह बुनियादी ढांचा है जिस पर नीली अर्थव्यवस्था टिकी है।"

क्राउली मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के क्ले हेल ने सौ साल पुराने जोन्स एक्ट का बचाव करते हुए कहा कि यह अमेरिकी जहाज निर्माण, समुद्री रोजगार और सैन्य तैयारियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी जहाजों को घरेलू व्यापार मार्गों में संचालन की अनुमति देने वाली लंबी छूट निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और अमेरिकी समुद्री उद्योग को कमजोर कर सकती है।

यह सुनवाई वैश्विक शिपिंग, मत्स्य पालन और बंदरगाह अवसंरचना में बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के नीति निर्माताओं के प्रयासों के बीच अमेरिका की समुद्री प्रतिस्पर्धात्मकता को लेकर बढ़ती द्विदलीय चिंता को दर्शाती है।

--आईएएनएस

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