बीजिंग, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। ईरान ने हाल में दो अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराए। अमेरिका और ईरान ने जल्द ही अमेरिकी पायलट को ढूंढने में प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस खबर पर बड़ा ध्यान दिया।

इसके लिए सीएनएन ने रिपोर्ट की कि ईरान के खिलाफ युद्ध, जिसका अमेरिकी जनता पहले से ही व्यापक रूप से विरोध कर रही थी, ईरान में अमेरिकी लड़ाकू विमानों के मार गिराए जाने के बाद और भी मुश्किल दौर में आ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रतिरक्षा मंत्री पीटर ब्रायन हेगसेथ ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका और इजरायल को ईरान के ऊपर आकाश में उड़ान भरने की लगभग बिना रोक-टोक की आजादी है।

उन्होंने कहा कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन, अब ईरान ने दो अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिरा दिए हैं। इससे अमेरिका सरकार का दावा गलत साबित हुआ है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस सैन्य हमले के बाद अमेरिका सरकार ने ईरान पर उस दुखद घटना का आरोप लगाया, जिसमें ईरान के एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में 165 बच्चे मारे गए थे। लेकिन, जांच से पता चलता है कि इस प्राइमरी स्कूल पर अमेरिकी सेना द्वारा हमला करने की प्रबल संभावना है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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