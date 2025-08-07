अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गोलीबारी, 5 सैनिक घायल

जॉर्जिया, 7 अगस्त (आईएएनएस)। जॉर्जिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित फोर्ट स्टीवर्ट सैन्य अड्डे पर गोलीबारी की घटना में पांच सैनिक घायल हो गए हैं। यह जानकारी अड्डे के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट से मिली है। फोर्ट के एक आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी गई।

तीसरे इन्फैंट्री डिवीजन के कमांडिंग जनरल जॉन लुबास के अनुसार, संदिग्ध की पहचान क्वॉर्नेलियस रैडफोर्ड है के रुप में हुई, जो एक स्वचालित लॉजिस्टिक्स सार्जेंट है। रैडफोर्ड ने अपनी निजी बंदूक से अपने साथी सैनिकों पर हमला किया।

लुबास ने बुधवार (स्थानीय समय) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह कोई सैन्य हथियार नहीं था। हमारा मानना है कि यह एक निजी पिस्तौल थी।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें अभी तक मकसद के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन सेना के जांचकर्ताओं ने उससे पूछताछ की है और हमें लगता है कि जल्द ही हमें और जानकारी मिलेगी।"

समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शूटर को पहले स्थानीय स्तर पर नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है।

बेस में सुबह 11:04 बजे (स्थानीय समय) लॉकडाउन लगाया गया और दोपहर में इसे पूरी तरह हटा लिया गया। फोर्ट ने बताया कि घायल सैनिकों का मौके पर इलाज किया गया और फिर विन आर्मी कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया।

अधिकारियों ने कहा कि दोपहर तक सभी पीड़ितों की हालत स्थिर है और उनके ठीक होने की उम्मीद है।

फोर्ट स्टीवर्ट, जो सवाना शहर से लगभग 64 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है, मिसिसिपी नदी के पूर्व में सबसे बड़ा सेना बेस है।

एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) अटलांटा ने सोशल मीडिया पर कहा कि उसका सवाना कार्यालय सेना की आपराधिक जांच शाखा के साथ मिलकर काम कर रहा है। घटना की जांच अभी जारी है।

