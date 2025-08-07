अमेरिकी सैन्य अड्डे पर फायरिंग, पांच घायल, हमला करने वाला सैनिक हिरासत में

जॉर्जिया (संयुक्त राज्य अमेरिका), 7 अगस्त (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट सैन्य अड्डे पर अपने कार्यस्थल पर कथित तौर पर गोलीबारी करने वाले सेना के सार्जेंट को हिरासत में ले लिया गया। इस फायरिंग में उसके पांच साथी घायल हो गए थे।

अधिकारियों ने संदिग्ध की पहचान 28 वर्षीय सार्जेंट क्वोर्नेलियस सेमेंट्रियो रेडफोर्ड के रूप में की है, जिसे गोलीबारी के कुछ ही पल बाद आस-पास के सैनिकों ने काबू कर लिया था।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, तीसरे इन्फैंट्री डिवीजन के कमांडिंग जनरल, ब्रिगेडियर जनरल जॉन लुबास ने बुधवार (स्थानीय समय) को कहा कि रेडफोर्ड ने हमले के दौरान एक निजी पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। फिलहाल सभी पांच घायल सैनिकों की हालत स्थिर है।

लुबास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "उस इलाके में मौजूद सैनिकों ने उसे गोली चलाते हुए देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उस सैनिक से भिड़ गए और उसे काबू में कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।"

हालांकि मकसद अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना की जानकारी रखने वाले एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने पुष्टि की है कि रेडफोर्ड का मंगलवार को एक पीड़ित से झगड़ा हुआ था।

कथित तौर पर वह उस व्यक्ति का पीछा करके गया और उसके सीने में गोली मारकर चार अन्य पर भी गोलियां दाग दी। झगड़े की वजह को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है।

गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार, यह नवीनतम घटना इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज कम से कम 262 सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं में से एक है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना कुछ दिन पहले मिडटाउन मैनहट्टन की एक गगनचुंबी इमारत और ग्रामीण मोंटाना के एक बार में हुई घातक गोलीबारी के बाद की है।

साथी सैनिकों के त्वरित हस्तक्षेप से संभवतः आगे रक्तपात टल गया। लुबास ने कहा, "अन्य सैनिकों ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले रेडफोर्ड पर काबू पाकर और हताहत होने से बचा लिया।"

इस मामले को लेकर जांच जारी है।

