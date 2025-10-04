अमेरिकी संघीय सरकार के बंद होने के कारण प्रमुख आर्थिक आंकड़ों का प्रकाशन स्थगित

बीजिंग, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी संघीय सरकार के बंद होने के कारण, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो अपनी मासिक रोजगार डेटा रिपोर्ट 3 अक्टूबर को निर्धारित समय पर जारी नहीं कर पाया।

श्रम विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसी, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने सरकारी बंद के दौरान डेटा रिपोर्टिंग और डेटा संग्रह दोनों को स्थगित कर दिया है। इससे एजेंसी द्वारा जारी किए जाने वाले कई प्रमुख आंकड़ों पर असर पड़ेगा, जिनमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे प्रमुख मुद्रास्फीति के आंकड़े भी शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित समय के अनुसार अक्टूबर के मध्य में जारी किया जाना था।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बंद का असर अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत जनगणना ब्यूरो और आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों के सांख्यिकीय कार्यों पर भी पड़ा है।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका वर्तमान में एक जटिल आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है, जिसमें कम रोजगार और लगातार मुद्रास्फीति शामिल है, और प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़ों के निलंबन से फेडरल रिजर्व की यह निर्धारित करने की क्षमता प्रभावित होगी कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन की आवश्यकता है या नहीं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/