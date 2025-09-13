अमेरिका से लौटे दक्षिण कोरियाई कामगार, परिवार संग मनाया जश्न

सोल, 12 सितंबर (आईएएनएस)। पिछले सप्ताह अमेरिकी आव्रजन छापे में कई दिनों तक हिरासत में रहने के बाद शुक्रवार को अधिकांश कोरियाई कामगारों ने खुशी मनाई। कुछ अपने परिजनों से लंबे समय बाद मिल फूट-फूट कर रो पड़े।

इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद एक मजदूर ने चिल्लाकर कहा, "मैं वापस आ गया हूं! ये मेरे लिए आजादी के समान है!"

यह मजदूर उन 316 दक्षिण कोरियाई और 14 विदेशियों में शामिल था जो पिछले दिन नजरबंदी से रिहा होने के बाद जॉर्जिया से एक चार्टर्ड विमान से सोल पहुंचे थे।

ब्रायन काउंटी में हुंडई मोटर ग्रुप और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक इलेक्ट्रिक कार बैटरी प्लांट निर्माण स्थल पर पिछले गुरुवार को हुई छापेमारी में मजदूरों को हिरासत में लिया गया था। साउथ कोरिया ने इनकी घर वापसी का प्रबंध किया। एक हफ्ते से चल रहे अभियान के बाद यह मजदूर वापस लौट पाए।

मजदूरों के अराइवल हॉल में दाखिल होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल भावुक हो उठा। जैसे ही वे परिवार के सदस्यों के लिए प्रतीक्षालय में पहुंचे, वहां इंतजार कर रही एक महिला अपने पति के गले मिलने से पहले जोर से चिल्लाई, "हनी!"

एक मजदूर ने पत्रकारों को बताया कि घर आकर अच्छा लग रहा है। परिवार के सदस्य हवाई अड्डे पर मजदूरों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।

एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के एक कर्मचारी की पत्नी ने बताया, "ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया बिखर गई हो। पिछले हफ्ते हम बहुत चिंतित थे, और आज मुझे बहुत खुशी है कि वह सकुशल घर लौट आए।"

ली ने बताया कि उनके पति जुलाई में बी-1 वीजा पर काम के सिलसिले में अमेरिका गए थे और उनका गुरुवार को घर लौटना पहले से ही तय था।

उन्होंने कहा, "जब मैंने पहली बार यह खबर सुनी, तो मेरा दिल बैठ गया। घर लौटने से पहले आखिरी हफ्ते में हालात बिगड़ने से पहले उन्होंने कई तरह की मुश्किलें झेलीं।"

चौहत्तर वर्षीय ली सांग-ही भी अपने 44 वर्षीय बेटे का इंतजार करती दिखीं, जिनका बेटा एक सब-कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम करता है।

महिला ने कहा, "मैंने सोचा था कि उससे बस साधारण पूछताछ होगी, लेकिन जब मैंने टीवी पर देखा कि उन्हें एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया और बेड़ियों में जकड़ा गया, तो मैं दंग रह गई। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरा बेटा स्वस्थ लौट आया है।"

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एयरपोर्ट परिसर में एक और लोग अमेरिका से माफी मांगने की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे, तो किसी ने मखौल भी उड़ाया। एक पोस्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सशस्त्र अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारी के रूप में दिखाया गया था।

व्यवस्था बनाए रखने के लिए हवाई अड्डे पर लगभग 100 पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे, जबकि कर्मचारियों की सहायता के लिए टर्मिनल से पार्किंग स्थल तक के रास्तों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया था।

--आईएएनएस

