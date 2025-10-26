अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका से चीन के महत्वपूर्ण बुनियादी संस्थापनों पर साइबर हमलों को तुरंत रोकने का चीन का आग्रह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 26, 2025, 07:36 AM

बीजिंग, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 24 अक्टूबर को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन, अमेरिका सरकार द्वारा चीन के महत्वपूर्ण बुनियादी संस्थापनों पर किए गए साइबर हमलों तथा भविष्य में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए नेटवर्क तैयार करने की कड़ी निंदा करता है।

चीनी प्रवक्ता के अनुसार, चीनी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने पहले एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि अमेरिका द्वारा पहले चलाया गया तथाकथित "वोल्ट टाइफून" अभियान वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय रैंसमवेयर समूह था। हाल ही में जारी किए गए प्रासंगिक मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखा दिया है कि वास्तविक "वोल्टा टाइफून" ऑपरेशन क्या है, और एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका दुनिया में साइबर हमलों का सबसे बड़ा स्रोत है।

अमेरिकी सरकार की कार्रवाइयों से गलतफहमी और गलत निर्णय की संभावना बहुत अधिक है, तथा वे अत्यंत गैरजिम्मेदाराना हैं। चीन अमेरिका से चीन के महत्वपूर्ण बुनियादी संस्थापनों पर साइबर हमले तुरंत बंद करने का आग्रह करता है। चीन अपनी साइबर संप्रभुता और सुरक्षा की दृढ़तापूर्वक रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...