अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- 'गोल्ड पर नहीं लगेगा टैरिफ'

Aug 12, 2025, 10:32 AM

वॉशिंगटन, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि गोल्ड (सोना) पर किसी भी तरह का टैरिफ (आयात शुल्क) नहीं लगाया जाएगा। यह बयान उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दिया।

यह बयान उस समय आया है जब हाल ही में यह भ्रम फैल गया था कि उनकी नई शुल्क वृद्धि कुछ प्रकार की गोल्ड बार पर भी लागू होगी, जिससे वैश्विक सोना व्यापार प्रभावित हो सकता था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "गोल्ड पर टैरिफ नहीं लगेगा।"

हालांकि, उन्होंने इस बारे में और कोई विवरण नहीं दिया।

हाल के दिनों में अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने और घटाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। इस बीच, कुछ अटकलें लगाई जा रही थीं कि सोने पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया।

दरअसल, पिछले हफ्ते अमेरिकी कस्टम अधिकारियों ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि दो मानक वजन (एक किलोग्राम और 100 औंस) वाली गोल्ड बार को शुल्क के दायरे में रखा जाना चाहिए।

इस पत्र के बाद सोना व्यापारियों और निवेशकों में चिंता बढ़ गई थी कि इससे अंतरराष्ट्रीय सोना बाजार पर असर पड़ेगा।

ट्रंप के इस स्पष्ट बयान से अब स्थिति साफ हो गई है और सोने के व्यापार से जुड़े कारोबारियों को राहत मिली है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सोने की कीमतों और इसके वैश्विक व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी

