अमेरिकी राजदूत ने भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक से की मुलाकात, निवेश बढ़ाने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच अमेरिका और भूटान के बीच साझेदारी को गहरा करने और निवेश बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा कर लिखा, "जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की और यूएस-भूटान साझेदारी को गहरा करने और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी पहल से जुड़े मौकों पर चर्चा की। भूटान का आगे का नजरिया अमेरिका के साथ निवेश, नवाचार और सहयोग के लिए नई जगह बनाता है।"

बता दें, अमेरिका और भूटान के बीच कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। हालांकि, अमेरिका यूएसएआईडी के जरिए भूटान को स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग करता है। भारत और अमेरिका के बीच के संबंध हर स्तर पर काफी करीब से और मजबूत रहे हैं, ऐसे में अमेरिका-भूटान के बीच आधिकारिक संबंधों की स्थापना की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

वैसे तो भूटान का मुख्य तौर पर भारत, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ व्यापार होता है लेकिन द बॉर्गन प्रोजेक्ट के अनुसार, भूटान की विकास परियोजनाओं में अमेरिका की ओर से मदद पहुंचती है। अमेरिका ने 2025 में अपने वीजा नियमों में कड़े बदलाव किए, जिसके तहत अमेरिका ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने वीजा उल्लंघनों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अमेरिका ने भूटान को अपनी यात्रा प्रतिबंध 'रेड लिस्ट' (कठोर निगरानी) में शामिल किया।

भारत में हाल ही में हुए रायसीना डायलॉग 2026 के मौके पर भूटान के विदेश मंत्री ल्योनपो डीएन धुंग्येल भारत पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में के मौके पर मॉरीशस और भूटान के अपने समकक्षों के साथ बैठक की।

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को और गहरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "रायसीना डायलॉग 2026 के मौके पर भूटान के विदेश मंत्री ल्योनपो डीएन धुंग्येल से मिलकर बहुत खुशी हुई। खास पार्टनरशिप को और गहरा करने पर सहमति भी जताई।"

--आईएएनएस

