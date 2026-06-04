अमेरिकी राजदूत गोर ने आरएसपी प्रमुख लामिछाने से की मुलाकात

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रबी लामिछाने ने भारत दौरे पर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अमेरिका-नेपाल साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

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भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रबी लामिछाने के साथ अमेरिका-नेपाल साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए एक अच्छी मीटिंग हुई। अमेरिका नेपाल के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देता है और दोनों देशों के लिए खुशहाली और अवसर को समर्थन करने वाली साझा प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में लामिछाने से मुलाकात की। मीटिंग के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरपर्सन रबी लामिछाने और उनके डेलिगेशन से आज दिल्ली में मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत भारत-नेपाल विकास साझेदारी और लोगों के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। ग्रोथ और खुशहाली को बढ़ावा देने में इनका अहम भूमिका है।”

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दौरे पर आए आरएसपी डेलिगेशन से बातचीत की और पार्टी की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस मॉडल के बारे में बताया।

‘बीजेपी को जानो’ पहल के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डेलिगेशन का स्वागत किया और पार्टी के संगठनात्मक स्ट्रक्चर और पब्लिक एंगेजमेंट में भाजपा के तरीके पर अपनी राय शेयर की।

उन्होंने बताया कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ लेवल तक कैसे काम करती है और लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखने और जमीनी स्तर पर मुद्दों को सुलझाने में भाजपा श्रमिकों की अहम भूमिका पर जोर दिया।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी