अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिकी पेटेंट अमान्यकरण से संबंधित नियम में संशोधन करने पर चीन का रुख

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 06:01 AM

बीजिंग, 19 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने 18 नवंबर को अमेरिका द्वारा पेटेंट अमान्यकरण से संबंधित नियमों में संशोधन करने के संबंध में पत्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया।

संवाददाता ने पूछा कि अमेरिकी वाणज्य मंत्रालय के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय ने हाल में ज्ञापन जारी कर पेटेंट अमान्यकरण आवेदन के लिए पारदर्शिता नियम में संशोधन किया। इसके अनुसार, विदेशी पृष्ठभूमि वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की विशेष तौर पर समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिका से सूचना प्राप्त हुई है। इस पर चीनी वाणिज्य मंत्रालय की क्या टिप्पणी है?

प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने ध्यान दिया कि अमेरिका ने हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने पेटेंट अमान्यकरण से संबंधित नियमों में संशोधन किया। चीन का मानना है कि अमेरिका की कार्रवाई बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित उनके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन है और चीनी उद्यमों के वैध अधिकारों पर भेदभावपूर्ण प्रतिबंध है। चीन स्थिति के विकास पर बारीकी से नजर रखेगा और चीनी उद्यमों के उचित व कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...