अमेरिका पर किसकी 'नजर': एक साल, निशाने पर पांच हाई प्रोफाइल

नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिका को दुनिया का सबसे संपन्न और आजाद ख्याल देश माना जाता है। चार्ली किर्क की हत्या ने पुराने जख्म कुरेद दिए हैं। पिछले एक साल में ही अमेरिका 5 बार ऐसी हाई-प्रोफाइल हत्या या हत्या के प्रयासों का गवाह बना है। इस फेहरिस्त में डोनाल्ड ट्रंप, मिनेसोटा की पूर्व हाउस स्पीकर और निक फ्यूएंट्स का नाम शामिल है।

13 जुलाई, 2024 को डोनाल्ड ट्रंप, पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली कर रहे थे। बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान 20 साल के हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने कई राउंड गोलियां चलाईं। गनीमत थी कि ट्रंप बच गए। गोली उनके कान को छू कर निकल गई। इस हत्या के प्रयास में रैली में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जवाबी गोलीबारी में हमलावर भी मारा गया।

इस हमले के ठीक दो महीने बाद, 15 सितंबर को, ट्रंप कथित तौर पर दूसरी हत्या के प्रयास से बच गए। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्फ क्लब के बाहर एक भारी हथियारों से लैस यूक्रेन समर्थक शूटर को देखा गया। संदिग्ध, रयान राउथ, को सीक्रेट सर्विस ने गिरफ्तार कर लिया।

18 दिसंबर, 2024 को दक्षिणपंथी निक फ्यूएंट्स ने कहा कि जब वह लाइव-स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तब एक व्यक्ति पिस्तौल, क्रॉसबो और आग लगाने वाले उपकरणों से लैस होकर उनके बेर्विन, इलिनोइस स्थित घर पर आया। किसी तरह वो बच गए। पड़ताल हुई तो यह व्यक्ति तिहरे हत्याकांड का संदिग्ध निकला, जिसे फ्यूएंट्स से मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने शूट कर दिया था।

14 जून, 2025 को मिनेसोटा की डेमोक्रेटिक नेता और पूर्व स्पीकर मेलिसा हॉर्टमैन और उनके पति की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं, राज्य के सीनेटर जॉन हॉफमैन और उनकी पत्नी उसी रात एक हमले में घायल हो गए थे।

इस मामले में 57 वर्षीय संदिग्ध, वेंस लूथर बोल्टर को गिरफ्तार किया गया।

31 साल के चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर, 2025 (अमेरिका के समयानुसार) को उटा में हुई। डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से समर्थक चार्ली किर्क यूटा वैली विश्वविद्यालय में भाषण दे रहे थे। दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की गर्दन में गोली लगी, एक सेकंड को तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

--आईएएनएस

केआर/