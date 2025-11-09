अमेरिका पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति शरा करेंगे ट्रंप से मुलाकात, कभी यूएस के आतंकी की लिस्ट में था नाम

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति शरा का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल, 1946 के बाद पहली बार सीरिया का कोई राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर पहुंचा है। वहीं राष्ट्रपति शरा का अमेरिका के साथ इतिहास कुछ खास अच्छा नहीं था।

बता दें कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा का नाम अमेरिका ने आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर रखा था। राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से एक दिन पहले उनका नाम आतंकवादी की लिस्ट से हटाया गया।

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा सोमवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले ट्रंप और शरा की मुलाकात इसी साल मई में सऊदी अरब में हुई थी।

शरा के संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) का अलकायदा ग्रुप के साथ कनेक्शन था। इसकी वजह से शरा का नाम अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। अमेरिका में शरा के खिलाफ अलग-अलग आतंकी गतिविधियों के मामले में शरा के खिलाफ एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित था।

हालांकि, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के आतंकियों की लिस्ट में अभी भी एचटीएस आतंकवादियों की लिस्ट शामिल है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची से बाहर आने के बाद सीरियाई राष्ट्रपति शरा ने यूएनजीए को संबोधित किया। शरा ऐसा करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति बने।

वैसे तो सीरियाई राष्ट्रपति पर लगे अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, लेकिन 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। इन कड़े प्रतिबंधों को हटाने के लिए कांग्रेस से अनुमति की जरूरत होगी।

इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा था, "शरा की सरकार अमेरिकी मांगों को पूरा कर रही है, जिनमें लापता अमेरिकियों का पता लगाने के प्रयासों में सहयोग करना और बचे हुए रासायनिक हथियारों को समाप्त करना शामिल है। ये कदम सीरियाई नेतृत्व द्वारा बशर अल-असद के प्रस्थान और असद शासन के तहत 50 से ज्यादा सालों के दमन के अंत के बाद दिखाए गए प्रगति को मान्यता देने के लिए उठाए जा रहे हैं।"

विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अमेरिका की ओर से ब्लैक लिस्ट से नाम हटाए जाने से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही एक समावेशी, सीरियाई नेतृत्व वाली और सीरियाई स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को भी समर्थन मिलेगा।

शरा के संगठन एचटीएस ने 8 दिसंबर 2024 को बसर अल असद को सीरिया की सत्ता से बेदखल कर कब्जा कर लिया। असद सरकार के तख्तापलट होते ही उनके परिवार के शासन का अंत हो गया और शरा को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी