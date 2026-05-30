अमेरिकी न्यायाधीश ने कैनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने का दिया आदेश

वाशिंगटन, 30 मई (आईएएनएस)। एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि जॉन एफ. कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का नाम जोड़ना गैरकानूनी था। इसके साथ ही जज ने ट्रंप के नाम को दो सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है।

शिन्हुआ एजेंसी के अनुसार, वाशिंगटन स्थित संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपर ने अपने आदेश में लिखा कि अमेरिकी कांग्रेस ने आदेश दिया था कि यह केंद्र वाशिंगटन शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी का "एकमात्र राष्ट्रीय स्मारक" होगा।

न्यायाधीश ने कहा कि कैनेडी सेंटर के न्यासी बोर्ड ने ट्रंप के नाम पर केंद्र का नाम बदलकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

कूपर ने कहा, "कैनेडी सेंटर के मूल विधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र का नाम राष्ट्रपति कैनेडी के नाम पर रखा जाना चाहिए और बोर्ड के एकतरफा निर्णय के आधार पर इसे कोई अन्य औपचारिक नाम या सार्वजनिक स्मारक नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस ने कैनेडी सेंटर को उसका नाम दिया है और केवल कांग्रेस ही इसे बदल सकती है।"

कूपर ने ट्रंप प्रशासन को कैनेडी सेंटर को दो साल के लिए बंद करने से भी अस्थायी रूप से रोक दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड का संचालन बंद करने का निर्णय "सूचनाओं की अपर्याप्त और एकतरफा प्रस्तुति" पर आधारित था और इसमें "अपने वैधानिक दायित्वों की पूरी श्रृंखला और कार्यक्रमों और स्मारक समारोहों पर बंद होने के संभावित प्रतिकूल परिणामों पर विचार नहीं किया गया।"

न्यायाधीश ने कहा, "प्रारंभिक प्रतिबंध केंद्र को नियोजित पूंजीगत मरम्मत कार्य को आगे बढ़ाने से नहीं रोकेगी, जिसकी रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से अत्यधिक आवश्यकता है। यह बोर्ड को केंद्र को बंद करने से पूरी तरह से नहीं रोकेगी। यदि वह केंद्र के प्रति अपने कई दायित्वों का विवेकपूर्ण तरीके से स्वतंत्र रूप से संतुलन बनाने के बाद इस निर्णय पर फिर से पहुंचता है।"

गौरतलब है कि दूसरी बार पदभार संभालने के बाद से ट्रम्प ने कैनेडी सेंटर में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। पूर्व नेतृत्व को हटाकर खुद को बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

दिसंबर में बोर्ड ने स्थल का नाम बदलकर "डोनाल्ड जे. ट्रम्प और जॉन एफ. कैनेडी मेमोरियल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स" रखने के लिए मतदान किया। इस निर्णय की जनता और राजनीतिक नेताओं दोनों ने व्यापक आलोचना की। कई प्रमुख कलाकारों ने कैनेडी सेंटर में अपने प्रदर्शन रद्द कर दिए।

ट्रम्प ने फरवरी में घोषणा की थी कि निर्माण कार्य के लिए जुलाई से लगभग दो वर्षों तक कैनेडी सेंटर में मनोरंजन संबंधी गतिविधियां बंद रहेंगी।

यह केंद्र व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है, जहां संगीत, ओपेरा, नाटक, नृत्य और अन्य कला प्रदर्शनों में विश्व स्तरीय प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं।

--आईएएनएस

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