अमेरिका: न्यूयॉर्क क्लब में फायरिंग, 3 की मौत, 8 घायल

न्यूयॉर्क, 17 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित एक क्लब में रविवार तड़के हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए।

यह घटना "टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज" में क्राउन हाइट्स इलाके में हुई। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोलीबारी में कई शूटर शामिल थे। फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति स्थिर है।

टिश ने कहा, “यह न्यूयॉर्क शहर में हुई एक भयानक घटना है।”

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते टाइम्स स्क्वायर में हुई फायरिंग में तीन लोग घायल हुए थे। उस घटना में 17 वर्षीय एक लड़के को हिरासत में लिया गया था और उसके पास से हथियार बरामद हुआ था।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग घटनास्थल से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं, पुलिस ने एक वाहन को घेर लिया और जमीन पर पड़े घायलों की मदद करती नजर आई।

इससे पहले जुलाई के अंत में मैनहटन के एक ऑफिस टॉवर में हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी और छह घायल हुए थे। उस मामले में हमलावर शेन तमुरा ने खुद को भी गोली मार ली थी।

मृतकों में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का एक ऑफ-ड्यूटी अधिकारी और तीन नागरिक शामिल थे।

