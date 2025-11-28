अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका ने रूस के साथ पीस प्लान किया शेयर, क्रेमलिन ने की पुष्टि

Nov 28, 2025, 05:03 PM

मॉस्को, 28 नवंबर (आईएएनएस)। क्रेमलिन ने शुक्रवार को पुष्टि की कि अमेरिका ने हाल ही में जिनेवा में हुए अमेरिका-यूक्रेन वार्ताओं के बाद रूस को शांति योजना के महत्वपूर्ण विवरण सौंपे हैं।

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस के मुताबिक, राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, “मुख्य विवरण हमें सौंप दिए गए हैं और इन पर चर्चा अगले सप्ताह मास्को में होगी।”

उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहता है। पेसकोव ने वार्ता के विशेष बिंदुओं पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा, “हम इस पर सार्वजनिक या मेगाफोन कूटनीति के माध्यम से चर्चा नहीं करना चाहते।”

अमेरिका और यूक्रेन के बीच 23 नवंबर को 28 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव पर बातचीत हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बैठक को संघर्ष शुरू होने के बाद प्रोडक्टिव बताया था।

इससे पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संकेत दिया था कि अमेरिका की यह योजना यूक्रेन संकट के समाधान की नींव बन सकती है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि इस योजना को आगे विकसित कर रहे हैं ताकि देश के लिए शांति और सुरक्षा की सुनिश्चित राह बनाई जा सके।

जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, “हमारी टीम इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जिनेवा में तय किए गए बिंदुओं को शांति और सुरक्षा गारंटी के रास्ते में ढालने पर काम जारी रखेगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है और देश को पर्याप्त रक्षा सहायता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी शांति योजना को रूस और यूक्रेन के इनपुट के साथ “सूक्ष्म रूप से संशोधित” किया गया है और लगभग सभी विवादित बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को भेजा जा रहा है और इसी समय सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेनी नेतृत्व से मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि वह पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात तब ही करेंगे, जब युद्ध समाप्त करने पर समझौता अंतिम रूप ले चुका हो या अंतिम चरण में हो।

