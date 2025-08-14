अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को सराहा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 14, 2025, 11:48 AM

वाशिंगटन, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को इस्लामाबाद को उसके स्वतंत्रता दिवस (14 अगस्त) के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन आतंकवाद के खिलाफ और व्यापार के मामले में पाकिस्तान की भागीदारी की गहराई से सराहना करता है।

22 अप्रैल को भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की थी। इस हमले के बाद मई में पाकिस्तानी सेना प्रमुख को अमेरिका दौरे पर विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन, अब इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को व्यापार के लिए अमेरिका को सौंपने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने असीम मुनीर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है।

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर रुबियो ने एक बयान जारी किया। रुबियो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से, मैं पाकिस्तान के लोगों को 14 अगस्त को उनके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद और व्यापार पर पाकिस्तान की भागीदारी की गहराई से सराहना करता है।"

यह टिप्पणी 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या के बाद आई है। इस हमले की दुनिया भर में कड़ी निंदा हुई थी। अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की थी और बाद में हमले को अंजाम देने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था।

रुबियो ने महत्वपूर्ण खनिजों और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई ताकि अमेरिकियों और पाकिस्तानियों के लिए समृद्ध भविष्य बनाया जा सके।

उन्होंने कहा, "हम महत्वपूर्ण खनिजों और हाइड्रोकार्बन जैसे नए आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करने और मजबूत व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं, जो अमेरिकियों और पाकिस्तानियों के लिए समृद्धि लाएगा।"

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बयान से पता चलता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में वाशिंगटन और इस्लामाबाद के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हाल की अमेरिका यात्रा को लेकर विवाद भी हुआ।

मुनीर की यह यात्रा सैन्य और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए थी, लेकिन इस दौरान अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए।

प्रदर्शन के वीडियो, जिसमें एक प्रदर्शनकारी मुनीर को बार-बार "गीदड़" (सियार) कहकर चिल्ला रहा था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। विश्लेषकों ने इसे पाकिस्तानी सेना के लिए सार्वजनिक अपमान बताया।

--आईएएनएस

पीएसके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...