अमेरिका ने ईरानी ध्वज वाले मालवाहक जहाज को रोककर कब्जे में लिया : ट्रंप

न्यूयॉर्क, 20 अप्रैल (आईएएनएस) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी बलों ने ओमान की खाड़ी में उसकी नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहे ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को रोककर अपने कब्जे में ले लिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, “टाउसका नामक एक ईरानी झंडे वाला मालवाहक जहाज, जिसकी लंबाई लगभग 900 फीट है और जिसका वजन लगभग एक विमानवाहक पोत के बराबर है, हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, और उनके लिए यह अच्छा नहीं रहा।”

ट्रंप ने आगे कहा कि एक अमेरिकी विध्वंसक जहाज ने ओमान की खाड़ी में टाउसका को रोका और “उन्हें रुकने की उचित चेतावनी दी।” “ईरानी चालक दल ने चेतावनी नहीं मानी, इसलिए हमारी नौसेना के जहाज ने इंजन कक्ष में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। इस समय अमेरिकी मरीन के कब्जे में यह जहाज है।”

ताज़ा समाचार रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका द्वारा जहाज को जब्त किए जाने के जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया है।

यह घोषणा तब आई जब व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान में ईरान के साथ वार्ता के दूसरे दौर के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

तेहरान ने अभी तक अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, जब तक अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, अधिकारी वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे।

इससे पहले, ईरान के खातम अल-अनबिया सेंट्रल मुख्यालय ने अमेरिकी “सशस्त्र समुद्री डकैती” का “जल्द जवाब” देने की चेतावनी दी थी, जैसा कि शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से बताया।

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने रविवार को कहा कि देश ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित दूसरे दौर की शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर जल्द ही पाकिस्तान में होने वाली थी।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो जाता।

--आईएएनएस

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