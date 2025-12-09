अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका ने 85 हजार वीजा किए रद्द, अपनों की सुरक्षा के लिए ट्रंप गंभीर

Dec 09, 2025, 04:17 AM

वॉशिंगटन, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। वॉशिंगटन में गोलीकांड के बाद अमेरिका के ट्रंप प्राशसन ने इस साल कई कैटेगरी में 85,000 वीज़ा रद्द कर दिए हैं। एक सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट अधिकारी ने बताया कि को अमेरिकी समुदायों की सुरक्षा और जन सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "हमने सभी कैटेगरी के 85,000 वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें 8,000 से ज्यादा छात्र शामिल हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है।"

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "अमेरिकी लोगों पर हमले, चोरी और अन्य कई अपराधों में बाहरी लोगों की संलिप्तता सामने आने की वजह से वीजा रद्द किए गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे समुदायों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं और हम उन्हें अपने देश में नहीं रखना चाहते।"

अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन खासकर ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों से आने वाले आवेदकों के वीजा जांच में सख्त रवैया अपना रहा है। अफगानिस्तान के बारे में अधिकारी ने कहा, "मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनकों की वापसी के बाद सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता रही है और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वीजा आवेदक देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं होंगे।"

अधिकारी ने ये भी कहा है कि वीजा जांच में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हम जितना समय लगेगा, उतना लेंगे और जब तक हमें यह यकीन नहीं हो जाता कि आवेदक अमेरिका की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, तब तक हम वीजा जारी नहीं करेंगे।

वीजा आवेदन को रद्द करने की वजह पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की हाल ही में बनाई गई नीतियों के तहत वीजा को अस्वीकृत करने का आधार हो सकता है। ऐसे मामलों का मूल्यांकन किसी एक मानदंड पर नहीं किया जाता है।

अधिकारी ने कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अमेरिकी मूल्य है और ट्रंप प्रशासन अमेरिकियों को उन विदेशियों से बचा रहा है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

अधिकारी ने कहा, "यह तय करते समय कि कोई आवेदक वीजा के लिए योग्य है या नहीं, अधिकारी सिर्फ एक कारक को नहीं देखते हैं, बल्कि व्यक्ति की पूरी डिटेल चेक करते हैं फिर कोई फैसला करते हैं।"

अमेरिका में वीजा जांच ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के बाद अपनी इमिग्रेशन और जांच प्रक्रियाओं को बेहतर बना रहा है, जिससे हजारों लोग विशेष अमेरिकी कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्वास या वीजा की तलाश कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सभी अफगान आवेदकों को कई स्तरों की सुरक्षा जांच पास करनी होगी।

--आईएएनएस

वीसी

