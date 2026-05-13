अमेरिका ने 13 लोगों के वीजा पर लगाया प्रतिबंध, फेंटेनाइल तस्करी का आरोप

न्यूयॉर्क, 12 मई (आईएएनएस)। भारत के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए, अमेरिका ने एक भारतीय व्यवसाय से जुड़े 13 लोगों के वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह व्यवसाय पहले से ही कथित रूप से खतरनाक ड्रग फेंटेनाइल की तस्करी के मामले में प्रतिबंधित था। यह जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने मंगलवार को दी।

उन्होंने कहा कि ये लोग ''केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स और उसके मालिक के करीबी कारोबारी सहयोगी” हैं। यह कंपनी 'अवैध फेंटेनाइल की तस्करी के जरिए कमाई कर रही थी, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने जनसंहारक हथियार घोषित किया है।'

पिगॉट ने कहा, ''यह कार्रवाई अमेरिका और भारत की उस साझा और स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत अवैध ड्रग नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है और उन तस्करी नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।''

हालांकि उन्होंने वीजा प्रतिबंध लोगों के नाम नहीं बताए।

उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत लगाया गया है, जो ड्रग तस्करों को अमेरिका में प्रवेश से रोकता है।

सितंबर में केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स, उसके मालिक खिजर मोहम्मद इकबाल शेख और सादिक अब्बास हबीब सैयद पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने प्रतिबंध लगाए थे। ये दोनों भारतीय नागरिक हैं।

इन प्रतिबंधों के तहत उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं और अमेरिका में किसी भी वित्तीय लेन-देन पर रोक लगा दी गई।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आरोप लगाया था कि ये लोग सैकड़ों हजारों नकली दवाइयां (प्रिस्क्रिप्शन पिल्स) जिनमें फेंटेनाइल और अन्य नशीले पदार्थ शामिल थे, अमेरिका में लोगों को बेचते थे।

--आईएएनएस

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