अमेरिका में सरकारी फंडिंग को लेकर रिपब्लिकन-डेमोक्रेट आमने-सामने, आम जनजीवन पर असर

न्यूयॉर्क, 9 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन अभी भी जारी है। शटडाउन की वजह से प्राइवेट जेट सर्विस सहित सैकड़ों फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा, लाखों फेडरल वर्कर्स की सैलरी रोक दी गई।

शटडाउन की वजह से अमेरिका के लाखों गरीबों के खाने पर भी संकट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएनएपी के फंड में कटौती के ट्रम्प सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में जारी तनाव का असर ना केवल सरकारी कामकाजों पर बल्कि आम जनता पर भी पड़ रहा है।

कर्मचारियों और सैनिकों की सैलरी पर रोक लगा दी गई और हजार से भी ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही, कई विमान देरी से उड़ान भर रही हैं। करीब 40 प्रमुख एयरपोर्ट इसकी वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

एयरपोर्ट कर्मचारियों की मानें, तो हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर एक रिस्क भी है। सरकारी शटडाउन के 39वें दिन, शनिवार को सीनेट की बैठक हुई। हालांकि, फिर भी कोई हल नहीं निकला। इस चिंता से निपटने के लिए फिर से बैठक होने वाली है।

अमेरिका में जो रेगुलर बजट 1 अक्टूबर को पेश कर दी जाती थी, शटडाउन की वजह से उसमें भी देरी हो रही है। अक्टूबर के इस नियमित बजट के साथ अमेरिका में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि शटडाउन कब तक खत्म होगा। अगर शटडाउन खत्म नहीं होता है, ये सारी समस्याएं जारी रहेंगी, बल्कि अन्य परेशानियां भी बढ़ सकती हैं।

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स पर जमकर बरसे और ट्रूथ सोशल पर लिखा, "डेमोक्रेट्स शटडाउन पर कुत्तों की तरह टूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि मैं रिपब्लिकन के साथ मिलकर फिलिबस्टर को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं! चाहे हम समझौता करें या न करें, रिपब्लिकन्स को फिलिबस्टर को "ध्वस्त" करना होगा!"

बता दें कि केवल 53 वोटों के साथ, रिपब्लिकन फिलिबस्टर को खत्म करने और अस्थायी वित्त पोषण प्रस्ताव के अपने संस्करण को पारित करने में असमर्थ हैं। वहीं, डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे तब तक फिलिबस्टर को खत्म नहीं होने देंगे, जब तक कि ओबामाकेयर में सब्सिडी के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया जाता।

