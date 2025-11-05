अमेरिका में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को मिल रही हार पर हार, मिकी शेरिल न्यू जर्सी की नई गवर्नर

ट्रेंटन, 5 नवंबर (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व नौसेना पायलट मिकी शेरिल ने न्यू जर्सी के गवर्नर चुनाव में जीत हासिल की है। मिकी आर्थिक मुद्दों और हाई टैक्स के मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरीं और रिपब्लिकन जैक सियाटारेली को हराकर जीत हासिल की।

मंगलवार को हुए पोल के शुरुआती नतीजों में शेरिल को लगभग 57 प्रतिशत वोट मिले, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन उम्मीदवार सियाटारेली को 43 प्रतिशत वोट मिले।

फिलहाल न्यू जर्सी के गवर्नर की जिम्मेदारी डेमोक्रेट फिलिप मर्फी संभाल रहे थे। उन्होंने अपने दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और कानूनी तौर पर उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। चुनाव में जीत के बाद अब ये जिम्मेदारी मिकी संभालेंगी।

चुनाव प्रचार के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति एक प्रमुख मुद्दा रही, जिसमें स्थानीय करों की अधिकता, महंगे बिजली बिल और आवास समेत रोजमर्रा की चीजों पर बढ़ते खर्च ने मतदाताओं की चिंता बढ़ा दी थी।

अपने अभियान के दौरान उन्होंने कहा था कि पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही वे बिजली की लागत पर "आपातकाल" की घोषणा कर देंगी।

रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाटारेली को 46% वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी मिकी को 52% वोट मिले।

पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को न्यू जर्सी में 46% वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 52% वोट मिले थे। आंकड़ों से साफ है कि सियाटारेली का प्रदर्शन ट्रंप के समान ही रहा है।

मिकी शेरिल ने नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कार्य किया और यूरोप में भी कार्य किया। इसके बाद उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की और राजनीति में आने और कांग्रेस के लिए निर्वाचित होने से पहले एक संघीय अभियोजक के रूप में काम किया।

मिकी के पति इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। दोनों के चार बच्चे हैं। शेरिल ने चुनावी तैयारियों के दौरान अपने मदरहुड की तस्वीरों से सबका ध्यान खींचा था।

न्यू जर्सी में दक्षिण एशियाई लोगों का प्रतिशत किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत है और उनमें से अधिकांश भारतीय मूल के हैं।

दरअसल न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर और सिनसिनाटी के मेयर चुनाव में भी डेमोक्रेट उम्मीदवारों के हाथों रिबालिकन प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हताश दिख रहे हैं।

