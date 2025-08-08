अमेरिका में मैक्सिकन प्रवासियों के खिलाफ डाली जा रही रेड ठीक नहीं: राष्ट्रपति क्लाउडिया

मेक्सिको सिटी, 8 अगस्त (आईएएनएस)। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अमेरिका में प्रवासी विरोधी छापेमारी की आलोचना की। उन्होंने पड़ोसी देश में रह रहे मेक्सिको के नागरिकों की सुरक्षा का संकल्प लिया।

मैक्सिकन राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम इन छापों से सहमत नहीं हैं, हम अपने देशवासियों की रक्षा और मदद करेंगे।"

मियामी, फ्लोरिडा में मैक्सिकन महावाणिज्य दूत रुटिलियो एस्कैंडन कैडेनस के अनुसार, शीनबाम ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रवासियों की भूमिका को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने निर्वासित या हिरासत में लिए गए मैक्सिकन लोगों की खातिर अमेरिका में काम कर रहे मैक्सिको की वाणिज्य दूतावास सेवा को मजबूत करने के लिए काम किया है। इनमें अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में 'एलीगेटर अल्काट्राज' हिरासत केंद्र में रखे गए मैक्सिकन लोग भी शामिल हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मैक्सिकन सरकार के मुताबिक, 20 जनवरी से 1 अगस्त तक 75,900 से अधिक मैक्सिकन नागरिकों को अमेरिका से वापस भेजा गया।

इससे पहले जुलाई, 2025 में, शीनबाम ने खेतों में प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी इमिग्रेशन रेड्स की निंदा करते हुए इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था।

शीनबाम ने अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "ये छापे बेहद अनुचित हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाएंगे।"

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मैक्सिकन नागरिकों और अन्य लैटिनो प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर देते हुए कहा, "उस श्रम शक्ति के बिना, कैलिफोर्निया और अन्य राज्यों की फसलें बेकार हो जाएंगी।"

शीनबाम ने कहा कि कैलिफोर्निया में छापेमारी के बाद, मैक्सिकन वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी हिरासत केंद्रों का दौरा कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने मैक्सिकन नागरिकों को हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको के वाणिज्य दूतावासों को हिरासत में लिए गए नागरिकों के लिए कानूनी मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "वहां हमारे भाइयों और बहनों को कानूनी सहायता की जरूरत है, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें यह मिले।"

--आईएएनएस

एससीएच/केआर