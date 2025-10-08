अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका में हवाई यात्रा पर असर, शटडाउन पर गतिरोध जारी

Oct 08, 2025, 02:57 AM

वाशिंगटन, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी सरकार का शटडाउन अपने सातवें दिन में प्रवेश कर गया है, तथा देश भर के कई हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी की खबरें हैं।

हवाई यातायात नियंत्रकों की कमी के कारण न्यूयॉर्क, डेनवर और लॉस एंजिल्स के हवाई अड्डों पर उड़ानें विलंबित रहीं। वाशिंगटन, डीसी, नेवार्क, न्यू जर्सी और जैक्सनविल, फ्लोरिडा में भी कर्मचारियों की कमी की खबरें आ रही हैं।

कैलिफोर्निया के हॉलीवुड बरबैंक हवाई अड्डे से सोमवार को एक पायलट उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था और उसने हवाई यातायात नियंत्रण टावर को रेडियो पर सूचना दी। लाइवएटीसी डॉट नेट द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो के अनुसार, प्रस्थान के बारे में सामान्य बातचीत के बजाय पायलट को बताया गया, "कर्मचारियों की कमी के कारण टावर बंद है।"

परिवहन सचिव सीन डफी ने इस संकट के लिए डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराया और कहा कि विपक्षी दल हवाई यातायात नियंत्रकों और उनके परिवारों की भलाई को खतरे में डाल रहा है।

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "हमारे हवाई यातायात नियंत्रण कर्मचारियों को काम पर जाने, वेतन पाने और सरकारी बंद के कारण उनके और उनके परिवारों की भलाई को खतरे में न डालने का हक है।"

सैन्य और नागरिक कर्मचारियों को बंद के दौरान वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबकि लगभग 13,000 हवाई यातायात नियंत्रक बिना वेतन के काम कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने हवाई यातायात नियंत्रकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण जैसी अतिरिक्त गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

डफी ने सोमवार को घोषणा की कि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई यात्रा पर सब्सिडी देने वाले संघीय कार्यक्रम के लिए इस सप्ताह के अंत तक धन समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "देश भर में कई छोटे समुदाय हैं जिनके पास अब अपने समुदायों में हवाई सेवा सुनिश्चित करने के लिए संसाधन नहीं होंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि वह सरकार को फिर से खोलने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सीनेट में एक और वित्त पोषण विधेयक पर मतदान गतिरोध को तोड़ने में विफल रहा।

एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने कहा, "मुझे डेमोक्रेट्स के साथ उनकी विफल स्वास्थ्य सेवा नीतियों या किसी भी अन्य मुद्दे पर काम करने में खुशी होगी, लेकिन पहले उन्हें हमारी सरकार को फिर से खोलने की अनुमति देनी होगी।"

इससे पहले ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "डेमोक्रेट्स के साथ स्वास्थ्य सेवा पर बातचीत चल रही है।"

रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स पर अवैध प्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी की मांग करने का आरोप लगाया है, जिसे डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन द्वारा फैलाया गया झूठ बताकर खारिज करते हैं।

डेमोक्रेट्स का कहना है कि वे इस साल की शुरुआत में पारित हुए 'बिग ब्यूटीफुल बिल' में अमेरिकी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा में की गई कटौती को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन करने वाली संघीय एजेंसी, नेशनल पार्क सर्विस के लगभग दो-तिहाई कर्मचारियों को भी बंद के दौरान छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिससे कार्ल्सबैड कैवर्न्स नेशनल पार्क और एरिजोना के पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क और न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क जैसे पर्यटन स्थल प्रभावित हुए हैं।

वाशिंगटन, डीसी में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट और नेशनल आर्बरेटम को बंद कर दिया गया है, और कैपिटल बिल्डिंग और पेंटागन के दौरे स्थगित कर दिए गए हैं।

वाशिंगटन स्थित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के संग्रहालयों और राष्ट्रीय चिड़ियाघर ने पिछले हफ़्ते घोषणा की थी कि वे 11 अक्टूबर तक जनता के लिए खुले रहेंगे।

यह सात वर्षों में पहला अमेरिकी सरकारी शटडाउन है, क्योंकि पिछला शटडाउन ट्रम्प के पहले कार्यकाल में हुआ था और 35 दिनों तक चला था- जो इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है।

--आईएएनएस

डीकेपी/

