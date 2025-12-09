अमेरिका में गैस की कीमतें कई साल के निचले स्तर पर, व्हाइट हाउस ने बताया आर्थिक लाभ

वाशिंगटन, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। अमेरिका में गैसोलीन के दाम पिछले साढ़े चार साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। नए आंकड़ों से पता चलता है कि देश के अधिकतर इलाकों में कीमतें लगातार गिर रही हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह गिरावट उनकी ‘अमेरिकी एनर्जी डोमिनेंस’ वाली नीतियों का नतीजा है।

गैसबडी के ताजा सर्वे के अनुसार, व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा, "रेगुलर गैस के लिए देश भर में औसत कीमत 1,681 दिनों में सबसे निचले स्तर पर है और इसमें और गिरावट आ रही है।"

व्हाइट हाउस ने कहा कि 37 राज्यों में औसत कीमत 3 डॉलर प्रति गैलन से कम हो चुकी है। 22 राज्यों में यह 2.75 डॉलर से नीचे है और 5 राज्यों में 2.50 डॉलर से भी कम है। देश के कुछ हिस्सों में गिरावट और भी ज़्यादा रही है, अमेरिकियों को "कम से कम चार राज्यों में कुछ स्टेशनों पर 2 डॉलर प्रति गैलन से कम कीमत पर गैस मिल रही है। कोलोराडो में कीमत 1.69 डॉलर प्रति गैलन तक दर्ज की गई।

व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि बाइडेन सरकार के समय दाम सबसे ज़्यादा बढ़े थे, यहां तक कि रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल करने के बाद भी कीमत ऊंची रही। बयान में दावा किया गया कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में लोग पिछले 20 वर्षों में अपने खर्च योग्य आय का सबसे कम हिस्सा गैस पर खर्च कर रहे हैं।

बयान में गैसोलीन की कीमतों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, हालांकि रिपोर्ट में बताया गया कि हाल के दिनों में कई आर्थिक संकेतक भी सकारात्मक दिखे हैं। सरकार का कहना है कि यह सब आम लोगों के लिए अच्छी खबर है और आगे और सुधार देखने को मिलेंगे। व्हाइट हाउस ने इन बदलावों का श्रेय सीधे हालिया पॉलिसी को दिया है।

बयान में कहा गया कि बाइडेन सरकार के चार साल में बढ़ते खर्च, खुली सीमाओं और ऊर्जा विरोधी नीतियों ने महंगाई बढ़ाई और आम परिवारों पर बोझ डाला, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वे जनता को राहत दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब सर्दी के मौसम से पहले ऊर्जा की कीमत अमेरिकी परिवारों के लिए बड़ी चिंता बनी हुई है। पेट्रोल की कीमतें अक्सर उपभोक्ता भरोसे और सरकार के आर्थिक प्रदर्शन की छवि को प्रभावित करती हैं।

--आईएएनएस

एएस/