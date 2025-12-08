अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका में भारतीय समुदाय के लिए बड़ी उपलब्धि, मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी के सह अध्यक्ष चुने गए सनी रेड्डी

Dec 08, 2025, 06:26 AM

वॉशिंगटन, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय अमेरिकी उद्यमी और कम्युनिटी लीडर सनी रेड्डी को मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी का सह अध्यक्ष चुना गया है। यह अमेरिका की कड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी कामयाबी है।

मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन जिम रुनेस्टेड ने कहा कि उन्होंने सह-अध्यक्ष को लेकर बहुत सोच-समझकर फैसला किया है। उन्होंने सनी रेड्डी की जमीनी स्तर की ऊर्जा, डोनर्स तक पहुंच और व्यक्तिगत ईमानदारी के दुर्लभ मेल के लिए उनकी तारीफ की।

रुनेस्टेड ने कहा, "कोई ऐसा जो मेहनती हो और सच कहूं तो मैं सनी से ज्यादा मेहनती इंसान को नहीं जानता। वह मिशिगन राज्य के हर हिस्से में रहे हैं। वह मिशिगन राज्य के हर एक हिस्से की परवाह करते हैं।"

रुनेस्टेड ने कहा कि रेड्डी का प्रभाव मिशिगन के भारतीय अमेरिकी समुदाय में बहुत गहराई तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा कोई कार्यक्रम था। 600 लोग, उनके परिवार, सनी रेड्डी की फोटो लेने आए थे। वह पूरे भारतीय समुदाय में सबसे बड़े सेलिब्रिटी जैसे हैं।"

रुनेस्टेड ने रेड्डी को अब तक का सबसे अच्छा आदमी बताया और कहा कि उन्हें आम तौर पर सनी के बारे में सुनने को मिलता है कि वह बिना किसी का ध्यान खींचे चुपचाप समुदाय की जरूरतों का खर्च उठाते हैं।

नॉमिनेशन बंद करने और रेड्डी को सबकी सहमति से मंजूरी देने का मोशन तुरंत मान लिया गया और कमरे में मौजूद लोगों ने एक साथ हां में जवाब दिया। जिम रुनेस्टेड ने नतीजे को सबकी सहमति से बताया।

सह-अध्यक्ष के ऐलान के बाद मंच पर आते हुए सनी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि मिशिगन में भारतीय अमेरिकियों के लिए इसका क्या मतलब है। सनी ने कहा, "क्या आप यकीन कर सकते हैं? मैं मिशिगन में रिपब्लिकन के तौर पर किसी भी पोस्ट के लिए चुना जाने वाला पहला व्यक्ति हूं, एक भारतीय अमेरिकी, पहला व्यक्ति।"

उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ हर दिन कड़ी मेहनत करने का वादा किया। रेड्डी ने कहा, "हम मिशिगन के इतिहास के सबसे अहम चुनावी सालों में से एक में जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की ताकत और सुरक्षा को वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स उन्हें रोकने के लिए पक्के इरादे वाले हैं। मिशिगन आरएनसी और डेमोक्रेट्स के लिए नंबर वन टारगेट है।"

मिशिगन में आने वाले समय में अहम चुनाव होने हैं, जिसमें गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकी सीनेट और कई शिक्षा बोर्ड की सीटें शामिल हैं। रेड्डी ने कहा, "सह-अध्यक्ष के तौर पर मेरा कमिटमेंट आसान है। मैं हमें जिताने में मदद करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। मैं रिसोर्स जुटाऊंगा, उम्मीदवारों को सपोर्ट करूंगा और राष्ट्रपति ट्रंप और मिशिगन के लिए एक मजबूत रिपब्लिकन टीम बनाने में मदद करूंगा।"

उन्होंने कहा, "एकता, अनुशासन और पक्का इरादा 2026 में पार्टी की जीत का रास्ता तय करेंगे।" मिशिगन में तेजी से बढ़ती भारतीय अमेरिकी आबादी सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय समुदाय में से एक है। रेड्डी ने न सिर्फ राजनीतिक पटल पर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि उन्होंने समाज सेवा से भी अपनी पहचान बनाई है, जिसमें कोविड-19 राहत, आपदा राहत और सबसे पहले मदद करने वालों के परिवारों की मदद के लिए लाखों डॉलर जमा करना शामिल है।

--आईएएनएस

