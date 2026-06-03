अमेरिकी लॉमेकर्स ने विदेशी शिक्षकों के लिए एच-1बी वीजा में राहत की मांग की

वॉशिंगटन, 3 जून (आईएएनएस)। 100,000 डॉलर के एच-1बी वीजा शुल्क के प्रभाव को लेकर चिंताएं स्वास्थ्य सेवा से परे शिक्षा तक फैल गई हैं। लॉमेकर्स ने गृह सुरक्षा विभाग से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त समुदायों में काम करने के लिए भर्ती किए गए विदेशी शिक्षकों के लिए राहत पर विचार करने का आग्रह किया है।

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गृह सुरक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2027 के बजट प्रस्ताव पर सीनेट विनियोग उपसमिति की सुनवाई के दौरान अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल जिलों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो विदेशों से डॉक्टरों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे अस्पतालों के सामने आती हैं।

हालांकि सुनवाई में रोजगार-आधारित वीजा पर मुख्य चर्चा डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा की कमी पर केंद्रित थी। मुर्कोव्स्की ने संकेत दिया कि शिक्षकों को भी इसी तरह के कार्यबल संबंधी दबावों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से उन दूरस्थ समुदायों में जहां स्थानीय भर्ती मुश्किल साबित हुई है।

सुनवाई के अंत में मुर्कोव्स्की ने गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन से कहा, "शिक्षकों के लिए एच-1बी वीजा के संबंध में मैंने जो मुद्दा पहले उठाया था, उस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। मुझे पता है कि सीनेटर कॉलिन्स ने इसे चिकित्सा पेशेवरों के लिए उठाया था, लेकिन हम वास्तव में इस बारे में चिंतित हैं, क्योंकि स्कूल जिले अधिक शिक्षकों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं।"

ये टिप्पणियां मुलिन और सीनेटर सुसान कॉलिन्स के बीच हुई एक अलग बहस के बाद आईं, जिसमें कॉलिन्स ने प्रशासन से ग्रामीण अस्पतालों में सेवा दे रहे डॉक्टरों के लिए छूट पर विचार करने का आग्रह किया, जहां योग्य चिकित्सा पेशेवरों की भर्ती में कठिनाई होती है।

चर्चा के दौरान, मुलिन ने दूरस्थ समुदायों में कर्मचारियों की कमी के बारे में चिंताओं को स्वीकार किया और कहा कि डीएचएस संभावित समाधानों की जांच करने के लिए तैयार है।

मुलिन ने कहा, "हमारे पास कुछ मामलों में इस नियम में छूट देने का अधिकार और लचीलापन है। विभाग प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से दिए गए प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए तैयार है।"

वीज़ा शुल्क पर हुई बहस के दौरान मुलिन ने कहा, "हम इस पर विचार करने, भाषा पर गौर करने और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं।"

हालांकि मुरकोव्स्की ने सुनवाई के दौरान कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिए, लेकिन अलास्का के दूरस्थ समुदाय लंबे समय से कम आबादी वाले क्षेत्रों में सेवा दे रहे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य के बाहर से शिक्षकों की भर्ती पर निर्भर रहे हैं।

एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को उन्नत कौशल या शिक्षा की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। हालांकि यह कार्यक्रम आमतौर पर प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अनुसंधान संगठनों द्वारा भी किया जाता है।

--आईएएनएस

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