अमेरिकी लॉमेकर ने चीन से जुड़े कार सुरक्षा जोखिम पर जताई चिंता

वॉशिंगटन, 3 जून (आईएएनएस)। अमेरिका के एक वरिष्ठ लॉमेकर ने वाणिज्य विभाग के उस फैसले पर चिंता जताई है, जिसके तहत चीन से गहरे जुड़ाव वाली एक विदेशी वाहन निर्माता कंपनी को अमेरिका में 'कनेक्टेड वाहन' बेचने और बनाने की अनुमति दी गई है।

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मिशिगन की डेमोक्रेट प्रतिनिधि डेबी डिंगेल ने चेतावनी दी कि इससे संवेदनशील डेटा सामने आ सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के उपाय कमजोर पड़ सकते हैं, और अमेरिकी ऑटो बाज़ार से चीनी टेक्नोलॉजी को बाहर रखने के मकसद से लगाए गए प्रतिबंधों में कमियां पैदा हो सकती हैं।

वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक को लिखे एक पत्र में, उन्होंने ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज (ओआईसीटीएस) द्वारा हाल ही में दी गई एक मंजूरी पर सवाल उठाया; यह मंजूरी प्रशासन के 'कनेक्टेड वाहन' सुरक्षा प्रतिबंधों के बावजूद दी गई थी।

डिंगेल ने लिखा, "वाणिज्य विभाग ने इन नियमों को इसलिए अंतिम रूप दिया क्योंकि कनेक्टेड वाहन टेक्नोलॉजी से राष्ट्रीय सुरक्षा को स्पष्ट खतरे हैं।"

उन्होंने कहा कि आधुनिक कनेक्टेड वाहन बड़ी मात्रा में संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने और भेजने में सक्षम होते हैं, जिसमें जियोलोकेशन डेटा, ड्राइविंग के तरीके, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग, ऑपरेशनल डायग्नोस्टिक्स और उपभोक्ता की निजी जानकारी शामिल है।

उन्होंने कहा, "ये सिस्टम वाहन के कार्यों तक दूर से पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि विभाग ने खुद माना है, ये टेक्नोलॉजी हमारे विरोधियों द्वारा गलत इस्तेमाल के प्रति संवेदनशील हैं, और इनका इस्तेमाल जासूसी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, या महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।"

डिंगेल ने तर्क दिया कि ऐसा लगता है कि यह मंजूरी उन कंपनियों के लिए एक रास्ता बनाती है जिनका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के साथ काफी हद तक मालिकाना हक, ऑपरेशनल या शासन से जुड़ाव है, ताकि वे कनेक्टेड वाहन नियम के मकसद के बावजूद अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बनाए रख सकें।

उन्होंने लिखा, "ऐसा लगता है कि यह मंजूरी उन संस्थाओं के लिए एक रास्ता बनाती है जिनका पीआरसी के साथ काफी हद तक मालिकाना हक, ऑपरेशनल या शासन से जुड़ाव है, ताकि वे मूल कनेक्टेड वाहन नियम के मकसद के बावजूद हमारे बाजार में अपनी पहुंच बनाए रख सकें।"

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि कांग्रेस और उसके बाद आने वाले प्रशासनों ने यह माना है कि चीनी कंपनियां ऐसे कानूनों के तहत काम करती हैं जो उन्हें बीजिंग और उसकी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, "इन चिंताओं को केवल कॉर्पोरेट पुनर्गठन, ब्रांडिंग में अंतर, या सप्लाई चेन में बदलाव करके दूर नहीं किया जा सकता है।"

डिंगेल ने यह भी चेतावनी दी कि अगर चीन से जुड़ी कंपनियों को छूट दी जाती है, तो मौजूदा छूट और मंजूरी की प्रक्रियाएं नियम की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकती हैं।

उन्होंने लिखा, "यह फैसला इस बारे में भी व्यापक चिंताएं पैदा करता है कि क्या मौजूदा मंजूरी और छूट की प्रक्रियाएं अनजाने में ऐसी कमियां पैदा कर सकती हैं जो नियम की प्रभावशीलता को कमजोर करती हैं। अगर पीआरसी से जुड़ी संस्थाओं को छूट या विशेष मंजूरी के ज़रिए हमारे बाजार में काम जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे उन सुरक्षा उपायों के कमजोर पड़ने का खतरा है जिन्हें स्थापित करने के लिए यह नियम बनाया गया था।"

सुरक्षा चिंताओं के अलावा, डिंगेल ने कहा कि चीन का ऑटोमोटिव उद्योग 'व्यापक सरकारी समर्थन, उद्योग में जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता, अनुचित व्यापार और श्रम प्रथाओं, और बाजार की विकृत स्थितियों' से लाभान्वित होता है, जो अमेरिकी ऑटो क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा को खतरे में डालते हैं।

उन्होंने लिखा, "हम उन गलतियों को दोहराने का जोखिम नहीं उठा सकते, जिनकी वजह से अनुचित प्रतिस्पर्धा और विदेशी सब्सिडी के चलते हमारे अहम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर पड़ गए।"

लॉमेकर ने वाणिज्य विभाग से इस मंजूरी के आधार और 'कनेक्टेड व्हीकल' नियम के लागू होने और उसके पालन पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि यह तय करने के लिए किन पैमानों का इस्तेमाल किया गया कि इस मंजूरी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा, कंपनी पर क्या सुरक्षा उपाय लागू किए गए, और यह फैसला लेने से पहले खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ किस तरह का तालमेल बिठाया गया।

डिंगेल ने इस बात पर भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या विदेशी विरोधियों से जुड़ी दूसरी संस्थाओं को भी इसी तरह की मंजूरी दी जा सकती है और विभाग कंपनियों को कॉर्पोरेट संबंधों, संयुक्त उद्यमों, लाइसेंसिंग समझौतों या अप्रत्यक्ष स्वामित्व ढांचों के जरिए पाबंदियों से बचने से रोकने की क्या योजना बना रहा है।

वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग इस मुद्दे पर बारीकी से नजर रखे हुए है, क्योंकि सॉफ्टवेयर, सेंसर और डेटा नेटवर्क के जरिए वाहन तेजी से एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। डेटा सुरक्षा, सप्लाई चेन और विदेशी प्रभाव को लेकर चिंताएं अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाज़ारों में नीतिगत बहसों का मुख्य मुद्दा बन गई हैं।

--आईएएनएस

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