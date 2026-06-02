अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के खतरों के खिलाफ कई देशों की यात्रा की

वाशिंगटन, 2 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और फिलीपींस की यात्रा कर सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने और यह संदेश देने का काम किया कि ईरान को अपने पड़ोसियों को धमकाना बंद करना चाहिए। यह बातें कांग्रेसी जोश गॉटहाइमर ने कही।

हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस (एचपीएससीआई) के सदस्य गॉटहाइमर ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और क्षेत्रीय सुरक्षा, एआई, ऊर्जा सहयोग और साझा खतरों से निपटने के विषयों पर संयुक्त अरब अमीरात और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की।

अबू धाबी में गॉटहाइमर ने उप शासक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की।

यात्रा के बाद गॉटहाइमर ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात घनिष्ठ साझेदार हैं और मैं इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे मेजबानों द्वारा दिखाए गए स्नेह के लिए आभारी हूं।"

उन्होंने ईरान के प्रति संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिक्रिया और अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ बढ़ते संबंधों की प्रशंसा की।

गॉटहाइमर कहा, "संयुक्त अरब अमीरात ने अमीराती शहरों पर ईरान के निरंतर मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान दृढ़ता से डटकर सामना किया है और इजरायल के साथ पहले से कहीं अधिक गहरी साझेदारी में शामिल होकर अब्राहम समझौते की स्थायी शक्ति का प्रदर्शन किया है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि ईरान अपने पड़ोसियों को धमकाना जारी नहीं रख सकता।"

गॉटहाइमर के अनुसार, यूएई में हुई चर्चाओं में ईरान के साथ चल रहे संघर्ष, क्षेत्रीय सुरक्षा, एआई और ऊर्जा सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने बढ़ते यहूदी-विरोधी और उग्रवाद पर भी चर्चा की और घृणा एवं उग्रवादी विचारधाराओं से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

गॉटहाइमर ने कहा कि वार्ता में उभरती प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा के क्षेत्र में वाशिंगटन और अबू धाबी के बीच बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला गया।

उन्होंने कहा, “एआई और ऊर्जा सहयोग पर भी हमारी सार्थक चर्चा हुई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हमारे दोनों समाज क्या-क्या कर सकते हैं। हम मिलकर एक ऐसी साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं जो एआई और ऊर्जा नवाचार के भविष्य को परिभाषित करेगी।”

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल थाईलैंड और फिलीपींस गया, जहां सदस्यों ने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की।

बातचीत का मुख्य केंद्र क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और गॉटहाइमर द्वारा वर्णित "चीन, उत्तर कोरिया और ईरान सहित दुनिया भर के बुरे तत्वों" के अस्थिर करने वाले प्रभाव का मुकाबला करना था।

यह यात्रा मध्य पूर्व और हिंद-प्रशांत दोनों क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा करने के अमेरिकी प्रयासों को दर्शाती है, क्योंकि वाशिंगटन एक साथ कई क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।

गॉटहाइमर हाउस इंटेलिजेंस पैनल के सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और साइबर उपसमिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने अपने बयान में सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा मुद्दों पर सहयोगियों के साथ सहयोग पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को शामिल करते हुए एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है। संयुक्त अरब अमीरात अब्राहम समझौते में भी एक प्रमुख भागीदार था, जो अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते थे जिन्होंने इजराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया।

--आईएएनएस

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