अमेरिका के विदेश सचिव रुबियो 23 मई को चार दिवसीय दौरे पर आएंगे भारत

वाशिंगटन, 19 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो चार दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे। अमेरिकी राज्य विभाग की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, रुबियो स्वीडन के दौरे पर जाएंगे और वहां से भारत पहुंचेंगे। इस बीच अमेरिकी विदेश सचिव ने संकेत दिया कि उन्हें भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार था, जो जल्द ही होने वाला है।

बता दें कि रुबियो का यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है। वाशिंगटन और नई दिल्ली बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्वाड अलायंस, क्षेत्रीय सुरक्षा, चीन और बढ़ते रणनीतिक संबंधों पर फोकस होने की उम्मीद है।

अमेरिकी राज्य विभाग ने बताया कि रुबियो 22 मई को नाटो के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए हेलसिंगबोर्ग, स्वीडन, जाएंगे। यहां वे अलायंस में रक्षा निवेश बढ़ाने और बोझ को ज्यादा शेयर करने की जरूरत पर चर्चा करेंगे।

अमेरिकी विभाग ने कहा, "विदेश सचिव आर्कटिक सात देशों के अपने समकक्षों से मिलकर आर्कटिक में हमारे साझा आर्थिक और सुरक्षा हितों और आर्कटिक क्षेत्र में हमारी मजबूत स्थिति पर चर्चा करेंगे। वे स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ भी द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। स्वीडन से, रुबियो 23-26 मई तक भारत जाएंगे, जहां वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली जाएंगे। सेक्रेटरी सीनियर भारतीय अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान एनर्जी सिक्योरिटी, व्यापार और डिफेंस सहयोग पर चर्चा करेंगे।"

रुबियो ने अपनी भारत यात्रा से पहले मंगलवार को मीडिया से कहा, “मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। हम (भारत के लिए) निकलने वाले हैं।”

यह यात्रा हिंद-प्रशांत और मिडिल ईस्ट में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच हो रही है, जिसमें दोनों देश सिक्योरिटी, समुद्री मुद्दों और नई तकनीक पर बेहतर तालमेल चाहते हैं।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस यात्रा को लेकर उम्मीदों को और बढ़ाते हुए एक्स पर लिखा, “अपने अच्छे दोस्त सचिव रुबियो का भारत में स्वागत करने का इंतजार है! अमेरिका भारत के साथ हमारी बढ़ती साझेदारी को बहुत महत्व देता है और हम और भी मजबूत संबंध बनाने के लिए उत्साहित हैं जिससे हमारे देशों और दुनिया दोनों को फायदा होगा।”

नई दिल्ली में भारतीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय मीटिंग के अलावा, रुबियो के क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अघी ने कहा कि मौजूदा क्षेत्रीय चुनौतियों और क्वाड देशों के बीच मजबूत रणनीतिक सहयोग की जरूरत को देखते हुए रुबियो के दौरे का समय अहम है।

अघी ने आईएएनएस को एक इंटरव्यू में बताया, "अब समय आ गया है कि हम क्वाड को फिर से शुरू करें, और यह बहुत जरूरी है, खासकर मिडिल ईस्ट की चुनौतियों के मौजूदा हालात में।"

उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच चर्चा में होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी समुद्री सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके बड़े असर पर चर्चा होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

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