अमेरिका का वीजा नियंत्रण कदम प्रभुत्ववादी कार्रवाई है : चीनी विदेश मंत्रालय

Oct 22, 2025, 06:05 AM

बीजिंग, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वो च्याखुन ने मंगलवार को हुई प्रेस वार्ता में संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि फिलहाल अमेरिका द्वारा उठाया गया वीजा नियंत्रण कदम सरासर प्रभुत्ववादी कार्रवाई है। चीन ने गंभीरता से अमेरिका के समक्ष यह मामला उठाया है।

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग करने और मध्य अमेरिकी देशों के कानूनी शासन को बर्बाद करने वाले मध्य अमेरिकी देशों के नागरिकों तथा उनके परिजनों के प्रति अमेरिकी वीजा पाने का नियंत्रण किया जाएगा। अमेरिका ने धमकी भी दी कि मध्य अमेरिका के उद्योग व वाणिज्य जगत के लोग चीन के राजकीय उद्यमों के साथ सहयोग नहीं चला सकते।

इसके प्रति प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका कथित कानूनी शासन के बहाने से गैरकानूनी कार्रवाई कर रहा है और एकतरफा प्रतिबंध से क्षेत्र के देशों व व्यक्तियों पर राजनीतिक दबाव व आर्थिक धमकी देता है। वह घरेलू कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर रखता है और दूसरे देशों के कानूनी हितों को नुकसान पहुंचाता है, जो दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और एकदम प्रभुत्ववादी कार्रवाई है।

प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का वीजा लेकर धमकाना दूरदर्शी लोगों को नहीं डरा सकता और चीन तथा मध्य अमेरिकी देशों के संबंधों के विकास का युगांतर रुझान नहीं रोका जा सकता। चीन हमेशा मध्य अमेरिकी देशों का अच्छा दोस्त और साझेदार बनेगा और एक साथ चीन-लैटिन अमेरिका साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

