अमेरिका के थाईवान को हथियार बेचने का डटकर विरोध करता है चीन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Nov 15, 2025, 02:48 PM

बीजिंग, 15 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने चीनी थाईवान क्षेत्र को 33 करोड़ अमेरिकी डॉलर वाले हथियारों को बेचने की घोषणा की है। थाईवान की लोकतांत्रिक प्रगति पार्टी ने इसके प्रति आभार व्यक्त किया। चीनी राज्य परिषद के थाईवान मामले कार्यालय के प्रवक्ता छन पिन्हुआ ने 15 नवंबर को इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि चीन अमेरिका द्वारा थाईवान को हथियार बेचने का डटकर विरोध करता है। अमेरिका की इस कार्रवाई ने चीन की प्रभुसत्ता और सुरक्षा हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और कथित थाईवानी स्वतंत्रता की विभाजन शक्ति को गलत संकेत भेजा है।

प्रवक्ता ने कहा कि चीन अमेरिका से एक चीन सिद्धांत और दोनों देशों के बीच तीन संयुक्त विज्ञप्तियों, खासकर अगस्त 17 विज्ञप्ति, का पालन कर कथित थाईवानी स्वतंत्रता की विभाजन शक्ति का समर्थन बंद करने और बड़ी सावधानी से थाईवान सवाल से निपटने का अनुरोध करता है।

प्रवक्ता ने कहा कि कथित थाईवानी स्वतंत्रता और थाईवानी जलडमरूमध्य की शांति जल तथा अग्नि की भांति है। हम राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

14 नवंबर को हुई प्रेस वार्ता में प्रवक्ता छन पिन्हुआ ने थाईवान मुद्दे पर जापानी प्रधान मंत्री के कथन की चर्चा में बताया कि थाईवान चीन की भूमि है और मातृभूमि का पुनरेकीकरण साकार करना चीनी राष्ट्र के महान पुनरोत्थान की अनिवार्य मांग है। किस तरीके से थाईवान सवाल का समाधान किया जाना चाहिए यह चीनी लोगों के बीच की बात है, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाती है। जापान और उसके प्रशासकों को इस सवाल पर गपशप करने की अनुमति नहीं है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

