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अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस का जश्न भारत में मनाने को लेकर उत्सुक : रूबियो

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 21, 2026, 03:29 AM

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश सचिव (मंत्री) मार्को रूबियो ने बुधवार को कहा कि वे भारतीय साझेदारों संग अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने को उत्साहित हैं।

एक वीडियो संदेश में, जो उनकी भारत यात्रा से पहले साझा किया गया, रूबियो ने कहा, "अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और मैं इसे अपने भारतीय साझेदारों के साथ मनाने के लिए उत्सुक हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से हैं। इसलिए, हम इसे साथ में मनाने के लिए तत्पर हैं।"

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए, अमेरिका के भारत स्थित दूतावास ने कहा, "हम आपके साथ इस अवसर को मनाने के लिए उत्साहित हैं, सचिव!"

अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता घोषणा पत्र के 250वें वर्षगांठ के रूप में इस अवसर को मनाएगा।

रूबियो की भारत यात्रा 23 से 26 मई तक निर्धारित है, जिसमें वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरान अमेरिका और भारत की ओर से क्वाड साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है, खासकर हिंद-प्रशांत और मध्य पूर्व में बढ़ती भू-राजनीतिक तनाव के मद्देनजर।

अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को रूबियो की यात्रा की जानकारी दी और बताया कि वे पहले 22 मई को स्वीडन के हेलसिंबोर्ग में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद भारत पहुंचेंगे।

विदेश विभाग के प्रवक्ता टोमी पिगॉट ने बताया, "सचिव वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे।"

इसके अलावा, रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे।

पिछले महीने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को एक्स पर लिखा था, "मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय सहयोग में हासिल की गई प्रगति की समीक्षा की। हम अपने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सभी क्षेत्रों में और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया।"

--आईएएनएस

केआर/

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