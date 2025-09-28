अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गोलीबारी से हड़कंप, तीन की मौत, कई घायल

उत्तरी कैरोलिना, 28 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के एक रेस्टोरेंट में फायरिंग में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए मामले की जांच तेज कर दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोलीबारी शनिवार की रात लगभग 9:30 बजे (स्थानीय समयानुसार) अमेरिकन फिश कंपनी में हुई। यह एक लोकप्रिय पब और रेस्टोरेंट है, जो विलमिंगटन से लगभग 20 मील दक्षिण में साउथपोर्ट यॉट बेसिन क्षेत्र में 150 यॉट बेसिन ड्राइव पर स्थित है।

पुलिस के अनुसार, हमले के दौरान कम से कम सात लोगों को गोली लगी, जिनमें से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अन्य घायलों को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया।

अधिकारियों का कहना है कि घायलों की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। इसके बाद ही कोई जानकारी साझा की जाएगी।

सिटी मैनेजर नोआ साल्डो ने पुष्टि की कि एक नाव रेस्टोरेंट के पास आकर रुकी और भीड़ पर फायरिंग की जाने लगी। इसके बाद नाव घटनास्थल से तेजी से निकल गई।

उन्होंने कहा, "कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। संभव है कि ये आंकड़े बदल सकते हैं।"

नगर प्रशासन ने निवासियों से उस क्षेत्र से दूर और घर के अंदर रहने की अपील की है। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत 911 पर सूचना देने का आग्रह किया है।

एक सार्वजनिक बयान में दोहराया गया है कि घायलों की पुष्टि हो गई है, लेकिन सटीक संख्या अभी भी अनिश्चित है।

ब्रंसविक काउंटी शेरिफ कार्यालय ने पुष्टि की है कि वे इस स्थिति से निपटने में साउथपोर्ट पुलिस विभाग की सहायता कर रहे हैं।

शेरिफ कार्यालय ने कहा, "ब्रंसविक काउंटी शेरिफ कार्यालय, पूरे काउंटी में कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ, साउथपोर्ट शहर के पुलिस विभाग की सहायता कर रहा है। सभी प्रभावित लोगों के साथ-साथ हमारे प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के प्रति अपनी संवेदना और प्रार्थनाओं को बनाए रखें।"

अमेरिकन फिश कंपनी के पास घटी इस घटना की जांच जारी है और अधिकारी संदिग्ध की तलाश जारी रखे हुए हैं।

