'अमेरिका को ग्रेट बनाने का संकल्प' ले आगे बढ़े ट्रंप, अब निशाने पर हॉलीवुड और फर्नीचर बाजार

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम हॉलीवुड पर गिरा तो फर्नीचर बिजनेस को लेकर जल्द ही ऐलान का वादा किया। उन्होंने चीन का नाम ले कैरोलिना को उसकी पुरानी पहचान दिलाने का संकल्प लिया है।

ट्रूथ पर उन्होंने दो पोस्ट डाले। जहां हॉलीवुड पर 100 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया, तो वहीं फर्नीचर व्यवसायियों को इंतजार करने को कहा। फर्नीचर को लेकर उनके सीधे निशाने पर चीन रहा।

'ड्रैगन' का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, "उत्तरी कैरोलिना, जिसने अपना फर्नीचर व्यवसाय चीन और अन्य देशों के हाथों पूरी तरह से गंवा दिया है, को फिर से महान बनाने के लिए, मैं उन सभी देशों पर भारी शुल्क लगाऊंगा जो अपना फर्नीचर संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बनाते। विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी!!!"

इससे पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने हॉलीवुड को लेकर पोस्ट किया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हॉलीवुड के बाहर बनने वाली फिल्‍मों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाया जाएगा।

डोनाल्‍ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, 'हमारे मूवी मेकिंग बिजनेस को दूसरे देश उसी तरह से चुरा चुके हैं जैसे किसी बच्‍चे के मुंह से कैंडी छीनी जाती है। कैलिफोर्निया, जिसके गवर्नर अक्षम और कमजोर हैं, उस पर इसका सबसे ज्‍यादा असर पड़ा है। ऐसे में पिछले काफी समय से चली आ रही इस समस्‍या को खत्‍म करने के लिए मैं उन फिल्‍मों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाऊंगा जिन्‍हें अमेरिका से बाहर बनाया जाएगा।'

हालांकि ट्रंप ने इस साल मई में ही इसे लेकर संकेत दिए थे। उन्‍होंने कहा था कि विदेशों में बनने वाली फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। उनका कहना था कि अमेरिका में फिल्म इंडस्‍ट्री 'बहुत तेजी से खत्म हो रहा है।' अप्रैल में चीन ने ऐलान किया था कि इंपोर्टेड अमेरिकी फिल्मों की संख्या में वो कमी करेगा। तब ट्रंप की तरफ से चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया था।

--आईएएनएस

केआर/