अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका के डेनवर में स्कूल के भीतर गोलीबारी, तीन किशोर गंभीर रूप से घायल

Sep 11, 2025, 06:35 AM

वाशिंगटन, 11 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के डेनवर इलाके में एक स्कूल में गोलीबारी से दहशत फैल गई। इस घटना में तीन किशोर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जेफरसन काउंटी शेरिफ कार्यालय की प्रवक्ता जैकी केली ने बताया कि डेनवर के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित एवरग्रीन हाई स्कूल में यह घटना हुई।

गोलीबारी की इस घटना में संदिग्ध हमलावर भी घायल हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी का कारण क्या था या संदिग्ध हमलावर, जो स्कूल का ही एक छात्र माना जा रहा है, कैसे घायल हुआ।

केली ने पुष्टि की कि जवाबी कार्रवाई में किसी भी अधिकारी ने गोली नहीं चलाई थी।

इस कारण अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि गोलीबारी स्कूल की इमारत के अंदर हुई या बाहर। हालांकि, केली ने कहा कि जांचकर्ताओं का मानना है कि अब कोई खतरा नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी तीन घायलों को कोलोराडो के लेकवुड में सेंट एंथनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल के सीईओ केविन कुलिनन ने पुष्टि की कि सभी घायलों को गोली लगी थी।

इस घटना से छात्र और अभिभावक डरे हुए हैं। बच्चों को अभिभावकों से मिलने के लिए पास के एक स्कूल में भेजा गया।

केली ने कहा, "यह सबसे डरावनी स्थिति है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। माता-पिता और बच्चे बहुत डरे हुए थे।"

एवरग्रीन हाई स्कूल, जहां 900 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, एवरग्रीन शहर के केंद्र से करीब एक मील दूर है। यह शहर, जहां लगभग 9,300 लोग रहते हैं, ज्यादातर जंगली क्षेत्रों से घिरा है।

घटना के बाद डेनवर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र से 100 से अधिक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह गोलीबारी जेफरसन काउंटी में 1999 के कोलंबाइन हाई स्कूल नरसंहार की यादें ताजा कर देती है, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी।

यही नहीं, यह घटना हाल ही में हुए अन्य हिंसक घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुई है। बुधवार को यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक आयोजन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इसके अलावा, पिछले महीने साउथ मिनियापोलिस में एक कैथोलिक मास के दौरान हुई गोलीबारी में दो बच्चों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए थे।

