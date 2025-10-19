अमेरिका की चेतावनी के बाद हमास बोला, हमले का बहाना खोज रहा है इजरायल

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमास गाजा में आम नागरिकों पर हमला करके युद्धविराम उल्लंघन कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गाजा के लोगों की सुरक्षा और संघर्षविराम को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका की इस चेतावनी के बाद रविवार को फिलिस्तीनी गुट हमास ने सफाई दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति के योजना के मुताबिक 10 अक्टूबर से हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम हो गया था, लेकिन जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह तूफान से पहले की शांति साबित हो सकता है।

हमास ने रविवार को कहा कि अमेरिका के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। वह संघर्षविराम के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इजरायल समझौता का बार-बार उल्लंघन कर रहा है। हमास का कहना है कि यह फिलिस्तीनियों के खिलाफ आक्रमण को जारी रखने के लिए एक मौका बनाने की कोशिश हो सकती है।

अमेरिका ने कहा कि उसे विश्वसनीय रिपोर्ट मिली है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमले की योजना बना रहा है।

इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने शनिवार तड़के एक बयान में कहा कि उन्हें गाजा में बंधक बनाए गए 10वें मृत इजरायली बंधक का शव हमास से मिला है, इसके अलावा शेष 20 जीवित बंधक भी मिले हैं। शनिवार शाम को आईडीएफ ने बताया कि उन्हें दो और मृत इजरायली बंधकों के शव मिले हैं।

इससे पहले, हमास ने कहा था कि मिस्र और गाजा पट्टी के बीच राफा सीमा क्रॉसिंग को इजरायल द्वारा लगातार बंद रखने से बचाव अभियान और इजरायली बंधकों के शवों को सौंपने में देरी होगी।

हमास ने एक प्रेस बयान में कहा कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अगली सूचना तक क्रॉसिंग को बंद रखने का निर्णय युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन और मध्यस्थों तथा गारंटर पक्षों के समक्ष उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का खंडन है।

मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से युद्धविराम 10 अक्टूबर को लागू हुआ। इसके पहले चरण में कैदियों और बंदियों की अदला-बदली, गाजा में मानवीय सहायता का प्रवेश और इज़राइली बलों की आंशिक वापसी शामिल है।

