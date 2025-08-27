अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका जाने वाले माल की शिपमेंट स्वीकार नहीं कर रहा रूसी डाक विभाग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 27, 2025, 07:27 AM
अमेरिका जाने वाले माल की शिपमेंट स्वीकार नहीं कर रहा रूसी डाक विभाग

मॉस्को, 27 अगस्त (आईएएनएस)। रूस के राष्ट्रीय डाक परिचालक, रशियन पोस्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले पार्सल शिपमेंट की स्वीकृति निलंबित कर दी है।

रूसी पोस्ट ने एक बयान में बताया, यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका 29 अगस्त 2025 से पार्सल में आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने वाला है। फिलहाल, यह नियम केवल सामान वाले पार्सल पर लागू होगा। नए नियमों के तहत लिखित पत्राचार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण सभी एयरलाइन कंपनियों ने अमेरिका को वस्तुओं से भरे पार्सल की डिलीवरी रोक दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, "रूसी पोस्ट इस मार्ग पर हवाई डिलीवरी करने में असमर्थ है, इसलिए 26 अगस्त, 2025 से अमेरिका को माल से भरे शिपमेंट की स्वीकृति अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है।"

इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने रूसी पोस्ट के हवाले से बताया कि वर्तमान में अमेरिका रूस से डाक निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य है, जिसकी हिस्सेदारी 23 प्रतिशत है। इसमें आगे कहा गया है कि निर्यात में बोर्ड गेम, सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पाद, और कार के पुर्जे शामिल हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, लंबे समय से चला आ रहा 'डी मिनिमिस' छूट नियम, जिसके तहत 800 डॉलर से कम मूल्य के सामान को देश में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति थी, शुक्रवार को समाप्त हो रहा है।

बता दें, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच 15 अगस्त को अलास्का में बैठक हुई थी। इस बैठक में यूक्रेन-रूस युद्ध का समाधान निकालने को लेकर चर्चा हुई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वह यूक्रेन-रूस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। इसी वजह से रूस पर अब तक कड़े आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...