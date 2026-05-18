अमेरिकी हथियार लेकर दर्जनों विमान पहुंचे इजरायल : मीडिया रिपोर्ट

तेल अवीव, 18 मई (आईएएनएस)। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अमेरिकी हथियार लेकर दर्जनों विमान के इजरायल पहुंचने की भी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ईरान पर नए हमलों की तैयारी है।

पब्लिक ब्रॉडकास्टर ‘कान’ ने एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि यदि अमेरिका ईरान पर नए हमले करता है, तो इजरायल भी उसमें शामिल हो सकता है और ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटनाक्रम रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई लगभग आधे घंटे की बातचीत के बाद सामने आया, जिसमें कथित तौर पर दोनों नेताओं ने ईरान में संभावित नए संघर्ष पर चर्चा की।

चैनल 12 की रिपोर्ट कहती है कि यह बातचीत “ईरान में फिर से संघर्ष की तैयारियों के बीच” हुई और इजरायली सेना को उच्च सतर्कता पर रखा गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इजरायल को उम्मीद है कि किसी भी अमेरिकी कार्रवाई से पहले उसे सूचना दी जाएगी, हालांकि संभावित निर्णय की टाइमिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

चैनल 12 के मुताबिक ट्रंप पर चीन समेत कई पक्षों का दबाव है कि वह ईरान के साथ नए सैन्य टकराव में शामिल न होकर कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।

इस बीच, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में जर्मनी स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हथियार और गोला-बारूद लेकर दर्जनों कार्गो विमान तेल अवीव पहुंचे हैं, जो ईरान के खिलाफ संभावित नए हमलों की ओर इशारा करता है।

इजरायली चैनल-13 ने दावा किया कि अमेरिकी कार्गो विमान बड़ी मात्रा में गोला-बारूद लेकर इजरायल पहुंचे हैं। यह खेप ईरान के खिलाफ युद्ध दोबारा शुरू करने की तैयारी का हिस्सा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका- इजरायल फिर से ईरान पर नए हमलों के सैन्य विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं।

इस बीच चर्चा में ट्रंप का वो ट्रुथ सोशल पोस्ट भी है जिसमें उन्होंने एक एआई-जनरेटेड इमेज पोस्ट कर ईरान पर हमले की चेतावनी दी है। इस तस्वीर में मध्य पूर्व का एक नक्शा दिखाया गया है। इस नक्शे पर अमेरिकी ध्वज ओवरले किया गया है और कई लाल तीर सीधे ईरान की ओर इशारा करते दिखाई देते हैं।

यह इमेज बिना किसी स्पष्ट कैप्शन के साझा की गई, लेकिन इसे ईरान पर संभावित दबाव या चेतावनी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

इससे पहले भी ट्रंप ने कई एआई-जनरेटेड तस्वीरें पोस्ट साझा की हैं, जिनमें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई या हमलों के संकेत देने वाली सामग्री शामिल रही है।

--आईएएनएस

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