अमेरिका: हादसे के बाद भारतीय लड़की कोमा में, पिता की मदद करने आगे आए कम्युनिटी ग्रुप

वॉशिंगटन, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। सैन जोस की एक युवा भारतीय लड़की इस महीने की शुरुआत में हुए एक भयानक हादसे के बाद कोमा में है, जिसके बाद कम्युनिटी ग्रुप्स से उसे काफी सपोर्ट मिल रहा है, जबकि उसके पिता घर से दूर अकेले मेडिकल और कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

आरती सिंह एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट से लौट रही थीं, 9 नवंबर को अपने घर के पास सड़क पार करते समय एक गाड़ी की चपेट में आ गईं।

एक मीडिया रिलीज के अनुसार, टक्कर के बाद से वह बेहोश हैं और सांता क्लारा वैली मेडिकल सेंटर में उनका इंटेंसिव इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने उनकी सांस लेने और खाने में मदद के लिए उनकी गर्दन और पेट की बड़ी सर्जरी की है।

उनके पिता, सुमिरन सिंह ने कहा, “मेरी बेटी अभी भी आंखें नहीं खोल रही है। मैं रोज उससे बात करता हूं, इस उम्मीद में कि वह मुझे सुन सके। यहां मेरा कोई नहीं है, बस वही है। मुझे यह उम्मीद है कि वह जाग जाएगी।”

आरती के पिता सुमिरन सिंह उसके बिस्तर के पास ही बैठे रहते हैं, उनका कहना है कि मुझे नहीं पता कि वह कौन है। मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे बस जवाब चाहिए।

मीडिया रिलीज़ में कहा गया कि सैन जोस पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि यह टक्कर हिट-एंड-रन नहीं थी। हालांकि, ड्राइवर की पहचान जारी नहीं की गई है।

सिंह ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि ड्राइवर 50 साल का एक आदमी था और दुर्घटना के समय उसके पास बीमा नहीं था।

पुलिस ने उसकी हालत या संभावित आरोपों के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, जिससे परिवार जानकारी की कमी से परेशान है।

इसमें कहा गया है कि सिंह, जिनके बे एरिया में कोई रिश्तेदार या सपोर्ट नेटवर्क नहीं है, दुर्घटना के बाद मेडिकल, लॉजिस्टिकल और कानूनी जरूरतों से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं।

उनके पास आरती के दस्तावेज़ों, डिवाइस या निजी सामान तक पहुंच नहीं है, जिससे बातचीत और रोजमर्रा के फैसले मुश्किल हो जाते हैं। कम्युनिटी समर्थकों ने कहा कि भाषा की बाधाओं और अनजान प्रक्रियाओं ने उनकी स्थिति को और भी ज्यादा नाज़ुक बना दिया है।

उत्तरी कैलिफ़ोर्निया में सक्रिय एक कम्युनिटी ग्रुप, ओवरसीज़ ऑर्गनाइजेशन फॉर बेटर बिहार को दुर्घटना के बारे में पता चला और उसने तुरंत उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाया।

एक प्रतिनिधि ने कहा, “यह हर माता-पिता का बुरा सपना है।” “सिंह यहां अकेले हैं, उनके पास कोई पारिवारिक सपोर्ट नहीं है। हमारी कम्युनिटी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि उन्हें अकेले संघर्ष न करना पड़े।”

यह ग्रुप उनके साथ अस्पताल की मीटिंग, ऑफिस और एजेंसियों में जा रहा है, साथ ही रहने, ट्रांसपोर्ट, खाने और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फंडरेजिंग कैंपेन भी चला रहा है।

ओवरसीज़ ऑर्गनाइजेशन फॉर बेटर बिहार के एक प्रवक्ता ने कहा, “यह स्थिति दिल तोड़ने वाली है। सिंह का यहाँ कोई नहीं है। कोई रिश्तेदार नहीं। कोई सहारा नहीं। जब हम उनसे मिले, तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहाँ सोएंगे। हम एक पिता को विदेश में अकेले संघर्ष करते हुए नहीं देख सकते, जबकि उनकी बेटी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। हम बे एरिया में भारतीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि वे आरती सिंह और उनके पिता की हर संभव मदद करें।”

समुदाय के वॉलंटियर्स ने भी ज़्यादा मदद और स्थानीय अधिकारियों से ज़्यादा पारदर्शिता की मांग की है।

एक वॉलंटियर ने कहा, “हम हर पल आरती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह जाग जाए। और हम चाहते हैं कि उसके पिता को पता चले कि वह अकेले नहीं हैं।”

समुदाय के नेता अजय भुटोरिया भी परिवार के लिए मदद का इंतज़ाम करते हुए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस से इस मामले पर बात कर रहे हैं।

आरती की हालत गंभीर बनी हुई है, और पूरे कैलिफोर्निया और बाहर से भी एकजुटता और प्रार्थनाओं के संदेश आ रहे हैं।

उनके पिता लगातार उनके बिस्तर के पास बैठे हैं और आंसू बहाते हुए उनसे फुसफुसा रहे हैं, “जाग जाओ, बेटी। मैं यहीं हूं।”

पैदल चलने वालों से जुड़े हादसे अमेरिका के कई शहरों में चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसमें कैलिफोर्निया भी शामिल है, जहाँ घने ट्रैफिक कॉरिडोर और सीमित क्रॉसिंग के कारण बेहतर सुरक्षा उपायों के लिए बार-बार मांग की गई है।

बे एरिया में भारतीय छात्र और युवा पेशेवर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े प्रवासी केंद्रों में से एक हैं, अक्सर पैदल चलने या शेयर ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, जिससे सड़क से जुड़े जोखिमों का खतरा बढ़ जाता है।

सैन फ़्रांसिस्को में भारतीय दूतावास ने हाल के वर्षों में मेडिकल इमरजेंसी, दुर्घटनाओं और कानूनी परेशानियों से प्रभावित परिवारों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है, जो इस क्षेत्र में बढ़ती भारतीय आबादी को दिखाता है।

समुदाय के संगठन, जिनमें वॉलंटियर द्वारा चलाए जाने वाले सांस्कृतिक और क्षेत्रीय समूह शामिल हैं, घर से दूर इमरजेंसी का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए नियमित रूप से आगे आते हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी