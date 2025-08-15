अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिकी बीमारी का इलाज करना बेहद कठिन : सीजीटीएन सर्वे

Aug 15, 2025, 10:37 AM

बीजिंग, 14 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में आपात सार्वजनिक सुरक्षा स्थिति की घोषणा की है और वहां से सभी आवारा और बेघर लोगों को निकालने की इच्छा व्यक्त की है।

चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन सीजीटीएन के एक सर्वे के परिणामों के अनुसार, 78.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि इस कार्रवाई से सुरक्षा सवाल का समाधान नहीं किया जा सकेगा और आवारा, बेघर तथा बाहर से आए प्रवासियों के वैध हितों का गंभीर उल्लंघन होने की आशंका है।

ध्यान रहे अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल अमेरिका में औसतन प्रति 25.9 सेकंड में एक हिंसक अपराध दर्ज किया गया, हर 31.1 मिनट में एक हत्या मामला और प्रति 4.1 सेकंड में एक बलात्कार मामला होता था।

सीजीटीएन के सर्वे में 92 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी समाज की सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। 87.1 प्रतिशत लोगों का मानना है कि हिंसक अपराध और आवारा लोगों का सवाल अमेरिका के मुख्य शहरों में मौजूद है।

उल्लेखनीय बात है कि इस सर्वे में 87.7 प्रतिशत लोगों के विचार में ट्रंप इस तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली स्थानीय सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। 66.8 प्रतिशत लोगों की चिंता है कि निरंतर मुकाबला शायद अधिक बड़े पैमाने वाले दंगे में परिवर्तित होगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

