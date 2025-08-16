अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद वाशिंगटन लौटे डोनाल्ड ट्रंप

अलास्का, 16 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्ति' विषय पर अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक के बाद वाशिंगटन लौट गए हैं। लगभग तीन घंटे तक चली बैठक में युद्ध समाप्ति पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन बैठक सकारात्मक रुख के खत्म हुई।

लगभग छह घंटे तक अलास्का में रुके ट्रंप एलमेनडॉर्फ एयर फोर्स बेस से स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 4:20 बजे वाशिंगटन के लिए रवाना हुए।

ट्रंप और पुतिन ने बैठक के बाद अलास्का में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए।

अलास्का के एंकोरेज से मास्को रवाना होने से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोर्ट रिचर्डसन मेमोरियल कब्रिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने सोवियत संघ के सैनिकों की कब्रों पर फूल चढ़ाए। ये कब्रें उन सोवियत पायलटों और नाविकों को श्रद्धांजलि हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका से सोवियत संघ तक उपकरण पहुंचाते हुए शहीद हो गए थे।

अलास्का में ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा, "हमारी बातचीत रचनात्मक और परस्पर सम्मान के माहौल में हुई। उन्होंने ट्रंप का एक पड़ोसी के रूप में स्वागत किया और उनके साथ बहुत अच्छे सीधे संपर्क स्थापित किए।"

रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने कहा, "मैं ट्रंप को साथ मिलकर काम करने और बातचीत में एक दोस्ताना और भरोसेमंद माहौल बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। खास बात यह है कि दोनों पक्ष परिणाम हासिल करने के लिए दृढ़ थे। हमारी बातचीत सकारात्मक रही।"

पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब रूस की सभी जायज चिंताओं पर विचार किया जाए और संघर्ष की सभी मूल जड़ों पर ध्यान दिया जाए।"

उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के लोगों को भाईचारे की नजर से देखता है।

रूसी राष्ट्रपति ने माना कि हाल के वर्षों में अमेरिका-रूस संबंधों में खटास आई है। लेकिन, अलास्का में हुए समझौते यूक्रेनी समस्या के समाधान और मास्को तथा वाशिंगटन के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए एक संदर्भ बिंदु बनेंगे।

पुतिन ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि कीव और यूरोप रचनात्मक प्रतिक्रिया देंगे और उकसावे या पर्दे के पीछे की चालों से प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश नहीं करेंगे।"

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के लिए पुतिन का धन्यवाद किया और जल्द अगली मुलाकात की उम्मीद जताई।

पुतिन ने अंग्रेजी में हंसते हुए जवाब दिया, अगली बार मास्को में।

ट्रंप ने शिखर सम्मेलन के बाद संवाददाताओं से कहा कि वह नाटो नेताओं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अन्य संबंधित अधिकारियों को बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में जानकारी देने की योजना बना रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस