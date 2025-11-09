अक्टूबर में चीन का सीपीआई साल-दर-साल 0.2% बढ़ा

बीजिंग, 9 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि अक्टूबर में, घरेलू मांग बढ़ाने की नीतियों का प्रभाव जारी रहा, साथ ही राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद उत्सव की छुट्टियों की प्रेरणा से सीपीआई में वृद्धि दर्ज हुई।

राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पिछले महीने से 0.2% और साल-दर-साल 0.2% बढ़ा। खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर, मुख्य सीपीआई साल-दर-साल 1.2% बढ़ा, जो लगातार छठे महीने तक वृद्धि के पैमाने का विस्तार रहा।

सांख्यिकीय आंकड़ों से पता चला है कि खाद्य कीमतों में साल-दर-साल 2.9% की गिरावट आई, जबकि गैर-खाद्य कीमतों में 0.9% की वृद्धि हुई। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 0.2% की गिरावट आई, जबकि सेवाओं की कीमतों में 0.8% की वृद्धि हुई।

जनवरी से अक्टूबर तक, औसत सीपीआई पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.1% गिरा।

