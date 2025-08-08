अन्तरराष्ट्रीय

India-Russia Diplomacy: मॉस्को में एनएसए अजीत डोभाल और सर्गेई शोइगु की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा

Ajit Doval meets Sergei Shoigu to discuss India-Russia ties and upcoming summit preparations
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 11:11 AM
मॉस्को:  भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने मॉस्को में रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।

दोनों पक्षों ने इस साल के अंत में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही रूस-भारत के बीच बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और वैश्विक सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत स्थित रूसी दूतावास ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "7 अगस्त को रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित कुमार डोभाल के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने रूस-भारत विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और इस साल के अंत में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की तैयारी में संयुक्त प्रयासों के महत्व पर बल दिया।"

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को क्रेमलिन में डोभाल से मुलाकात की थी, जो नई दिल्ली और मॉस्को के बीच विकसित हो रही रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस बैठक में रूस के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने हिस्सा लिया था। यह मुलाकात पुतिन की इस महीने के अंत में भारत यात्रा और वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले हुई।

भारतीय पक्ष से राजदूत विनय कुमार ने इस उच्च-स्तरीय चर्चा में हिस्सा लिया, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और आगामी नेतृत्व-स्तर की बैठक की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

क्रेमलिन ने इस वार्ता को रचनात्मक करार दिया और वैश्विक परिदृश्य में बदलाव के बावजूद दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद को रेखांकित किया।

रूस की इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार, एनएसए डोभाल ने शोइगु के साथ अपनी बैठक में कहा, "हमारे बीच अब बहुत अच्छे संबंध स्थापित हो चुके हैं, जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं। हमारे देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी।"

उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अगस्त के अंत में भारत यात्रा की खबर पर खुशी जताई। राष्ट्रपति के सहयोगी उशाकोव ने पुष्टि की है कि इस यात्रा की योजना वार्षिक शिखर सम्मेलनों की परंपरा के अनुरूप बनाई जा रही है।

उन्होंने कहा, "हमारे नेताओं के बीच हर साल मुलाकात करने का समझौता हुआ है। इस बार हमारी बारी है।"

 

